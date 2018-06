Encuentro. La reunión entre el Gobernador y Enrique Riquelme se llevó a cabo en Buenos Aires. Junto al empresario estuvieron autoridades de la firma. Uñac estuvo acompañado por el titular del EPSE, Victor Doña

Cox Energy, empresa española instalada en Latinoamérica, líder en energía solar fotovoltaica, está interesada en San Juan. Por eso el titular de la firma, Enrique Riquelme y el gobernador Sergio Uñac, mantuvieron ayer un encuentro en Buenos Aires donde el empresario conoció de primera mano las potencialidades de la provincia. A raíz del encuentro, las partes acordaron seguir trabajando en el aporte de documentación, lo que incluye también una posible visita de Riquelme a fines de agosto y una evaluación de inversión por parte de la empresa.



No fue la única reunión que el mandatario mantuvo en Buenos Aires. Previo al encuentro con el empresario Sergio Uñac dialogó con el ministro del Interior de la Nación Rogelio Frigerio. Según trascendió, el Gobernador le ofreció al alfil macrista fondos provinciales para que las obras que se encaran en San Juan no se frenen (Ver Recuadro).



Según indicó Víctor Doña, titular de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), quien participó de la reunión con el español, la empresa Cox Energy tiene proyectos en marcha por casi 5.500 MW en México, Panamá y Chile, y este año ha comenzado a incursionar en Argentina, poniendo su mirada primero en San Juan.



De concretarse un acuerdo de inversión, la empresa extranjera estaría en condiciones de participar en la próxima ronda de licitación que el Gobierno nacional lanzará para las energía renovables en octubre, la tercera del Programa RenovAr. Para eso, el Ejecutivo ya le entregó a la firma toda la documentación necesaria para participar y los recursos con los que cuanta San Juan en esa materia. Según dijo Doña, la provincia tiene terrenos disponibles para desarrollar proyectos entre 20 y 100 MW en energía solar fotovoltaica. Además, las autoridades hicieron hincapié en que San Juan es una provincia ordenada desde el punto financiero y cuenta con sus pagos al día.



Uno de los puntos claves que deberá evaluar la empresa, es lo legal. Funcionarios locales indicaron que existen varias posibilidades para la firma entre las que se encuentra una participación público privada o un desarrollo netamente privado.



La energía renovables es uno de los principales pilares dentro de la gestión uñaquista. Actualmente, y gracias a los proyectos que San Juan ha presentado en las licitaciones previas hechas por Nación, la provincia ha podido adjudicar emprendimientos por 535 MW, de los cuales 180 MW están en construcción y el resto deberán estar listos entre 2019 y principios de 2020. La cifra no es menor, ya que San Juan consume un total de 500 MW de energía y según Doña "una vez que tengamos todo instalado, vamos a poder exportar energía".



A su vez, el funcionario manifestó que Enrique Riquelme y su equipo "se han llevado una muy buena impresión de San Juan y esperemos que se pueda concretar una inversión en el corto plazo". Parte de la firma visitará la provincia en julio.



Reunión con Rogelio Frigerio en la Rosada



Además del encuentro con el empresario mexicano, el gobernador Sergio Uñac estuvo ayer con el ministro del Interior y Obras Públicas de la Nación, Rogelio Frigerio. Según lo comunicado por el sanjuanino, charlaron sobre la posibilidad de que la provincia siga aportando fondos para las obras que la Nación debía financiar, como ya se viene haciendo, y sobre el túnel de Agua Negra. Según Uñac, Frigerio, como ya lo había hecho antes del presidente Mauricio Macri, manifestó su apoyo a la megaobra sanjuanina.