Carlos Montiveros, presidente de la Junta promotora de Fuerza Liberal (partido en formación), se mostró a favor del nuevo sistema electoral y convocó a la oposición a formar un frente único.

El nuevo espacio que ya presentó las adhesiones ante la Secretaría Electoral, trabaja para formar el Frente La Libertad Avanza San Juan conformado por miembros de ADN, Fuerza Liberal y el Partido Demócrata.

"La Ley de Lemas fue creada por un liberal y no vamos a ir en contra de eso. Leyendo la política en San Juan no le veo nada de malo. Se nos invitó para firmar el acuerdo de la oposición y no quisimos ir porque no le vemos nada malo y entendemos que es la perfecta oportunidad para unir a la oposición. Es la oportunidad que tenemos para ir unidos", dijo el hombre en los micrófonos de Radio Sarmiento.

"Como liberatario me gustaría que gane alguien de nuestro espacio, pero se que estamos lejos y me gustaría que gane la oposición. Sería histórico. El oficialismo está muy debilitado y del otro lado vemos un montón de opciones, si unimos fuerzas podemos ganar", agregó.

"Nosotros no nos morimos por estar en la foto de ayer. Queremos marcar la diferencia, queremos ser una oposición verdadera", sumó.