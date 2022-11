Cuando se encaminaba a asumir su quinto mandato al frente del sindicato de Luz y Fuerza, allá por 2015 y tras lograr el 99 por ciento de adhesión de los votantes, Juan José Chica (70) anunciaba que era el último como representante de los trabajadores de la electricidad. El destino le puso el desafío de mantenerse en el cargo por un periodo más, el que se concretará el año que viene, luego de las elecciones que están previstas para los próximos días, en las que relegó su lugar. Así, habrá un cambio histórico en el gremio después de 35 años, que no sólo involucra la salida de Chica, sino que la actual subsecretaria gremial, Lilia Martín, quien encabeza la única lista en competencia, se convertirá en la primera mujer en conducir un sindicato de Luz y Fuerza en el país. Además de la tarea sindical, Chica afirmó que no tiene previsto pelear por algún cargo electivo en los comicios provinciales 2023, por lo que el actual diputado proporcional también dará un paso al costado en materia política "para darle lugar a los más jóvenes", según indicó. Si bien el dirigente no conducirá el gremio, sí será parte de la lista de autoridades, pero sólo "para acompañar".



Las elecciones en Luz y Fuerza están previstas para el martes, miércoles y jueves de esta semana, cuyas urnas estarán ubicadas en distintos puntos de la provincia y en la sede de calle 9 de Julio antes de Avenida Córdoba para que los casi 1.200 afiliados activos y jubilados emitan su sufragio. Si bien se trata de un proceso electoral, no habrá competencia y Martín será electa secretaria General junto a un armado en el que Chica aparece como subsecretario gremial y Hugo Walter Giugni en el cargo de Secretario Adjunto. Tras el comicio, las autoridades quedarán proclamadas y asumirán en sus respectivos cargos el primero de mayo de 2023.



Sobre el cambio de autoridades, Chica dijo que "se tiene que dar la renovación después de 30 y pico de años" al frente del sindicato. El dirigente llegó a la conducción de Luz y Fuerza en 1988 y se ha mantenido como líder de la organización hasta la fecha. En una entrevista que dio a DIARIO DE CUYO en 2014, recordaba sus inicios al expresar que "entré con 19 años a Agua y Energía, al año siguiente me afilié al sindicato y entré a participar representando al distrito Media Agua. En el '74 pasé a ser secretario de Prensa y en el '76 fui secretario de Asuntos Estadísticos".



En el ámbito de la política, Chica fue electo diputado en 1999 por el Frente Justicialista de la Esperanza (Frejusde), cargo que ocupó hasta 2003 y, en 2019, fue nuevamente electo legislador proporcional por el Frente de Todos, banca que ocupará hasta el 10 de diciembre del año que viene. A su vez, es el actual secretario General de las 62 Organizaciones Peronistas, en teoría, el brazo político del sindicalismo en el peronismo. Por otro lado, también es parte del mundo del deporte como presidente de la Federación Sanjuanina de Ciclismo.



Al ser consultado por los cambios en el gremio, Chica reconoció que habrá renovación en la conducción y destacó el trabajo de Martín al indicar que, "por primera vez, en nuestra actividad habrá una mujer que será secretaria General", por lo que San Juan hará punta en el país (ver recuadro).

"Es histórica la apertura del gremio hacia el género"

La futura titular de Luz y Fuerza, Lilia Martín, de 59 años, y actual trabajadora de la central hidroeléctrica Caracoles, no pudo ocultar sentirse emocionada por dar un paso histórico a nivel país, cuando el año que viene se convierta en la primera mujer en conducir el sindicato. Pero, "más allá de eso, es un compromiso" porque "voy a tomar la posta de un dirigente histórico que faltarían adjetivos calificativos para describirlo". Al referirse a Chica, dijo que "es alguien que ha generado un andamiaje de beneficios y servicios para el trabajador de Luz y Fuerza", por lo que será todo "un desafío sostener lo que se ha logrado a lo largo de este tiempo. Es histórica la apertura del gremio hacia el género". Incluso, sobre las conquistas, destacó que tendrá en manos una entidad que cuenta con farmacias, tres campings, seccionales y hasta un sanatorio. Sobre si seguirá los pasos políticos de Chica, dijo que, "cuando uno es militante de vocación, no está buscando el cargo" porque "va ocupando lugares en busca de soluciones para la gente". Así, indicó que "no me he propuesto llegar hasta acá y, con la responsabilidad más grande que voy a tener, no me da como para pensar en algo más".