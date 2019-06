Diálogo. Carlos Maza Pezé y Luis Rueda representan la línea joven dentro del Partido Bloquista, del cual entienden que debe haber una renovación en la conducción.

En Partido Bloquista ya está blanqueado el acuerdo para que el año que viene Graciela Caselles le deje la conducción al titular de la Convención, Luis Rueda. Pero envalentonado con el resultado de las elecciones provinciales, el intendente electo de Angaco, Carlos Maza Pezé, lanzó definiciones que suenan a desafío. Al ser consultado sobre el futuro de la fuerza política, el jefe comunal no descartó ir por la presidencia, ya que sostuvo que tiene suficientes pergaminos para exponer ante sus correligionarios. No obstante, reconoció que Rueda tiene las condiciones para liderar la agrupación que fundaron los Cantoni.



El dirigente no le esquivó al compromiso al manifestar que "así como todo político sueña con ser intendente, todos sueñan con ser presidente de su partido y yo no lo descarto. Desde los 18 años que soy militante bloquista y he presidido la Juventud en mi departamento". Además, aseguró que puede mostrar resultados, ya que "he ganado dos internas a nivel departamental y también el cargo de diputado, con todo en contra y hoy he ganado la Intendencia. He dado más pruebas, que muchos, de que lo estoy haciendo con votos".



Maza Pezé es señalado como un dirigente cercano a Rueda, por lo que llamó la atención que no desechara la posibilidad de ir por el timón del bloquismo, lo que significa un desplante al titular de la Convención, más cuando se habla del acuerdo para que este sea el próximo presidente.



Las afirmaciones del angaquero llegaron después de que en la reunión bloquista, en la que se definió continuar con el acuerdo con el Partido Justicialista para integrar el mismo frente en las elecciones nacionales, el concejal electo por Capital, Alfredo Nardi, disparara munición gruesa contra Caselles (Ver recuadro). En ese encuentro, el director de Protección Civil de la provincia dijo que al partido "le hace falta una renovación" en la conducción. También lanzó fuertes críticas por los manejos políticos de la presidente en los últimos comicios provinciales, en los que dirigentes como el propio Maza Pezé y Jorge Espejo, de Iglesia, tuvieron que pelear por fuera del partido para lograr hacerse de las Intendencias. El primero participó encabezando la lista del Frente San Juan Primero, mientras que el segundo conformó un propio partido, Somos Integración, para superar en las urnas al también bloquista Marcelo Marinero.



Maza Pezé coincidió con las apreciaciones de Nardi sobre que al partido de la estrella le hace falta una renovación en sus autoridades y sostuvo que Caselles opina lo mismo, por lo que dará un paso al costado en los próximos comicios partidarios. A su vez, sostuvo que "el partido tiene buenos hombres y mujeres, como es el caso de Rueda, que puede tranquilamente estar al frente. Va a ser una decisión de cada uno de los afiliados. Eso se va a decidir puertas adentro, en su momento".



Por otro lado, reiteró que no descarta ir por la presidencia del partido de la estrella "por una simple razón, ha llegado la hora. En su momento, nos sentaremos con Luis, Jorge (Espejo), Graciela y Mauro (Marinero). Además, con todos los concejales que hoy tenemos en todos los departamentos. Los miembros del partido lo tendrán que decidir oportunamente. Estoy en esto por un crecimiento partidario y tenemos que estar todos juntos, unidos y adentro".



Elecciones



El Partido Bloquista tendrá elecciones de autoridades en octubre del año que viene. El último comicio se llevó adelante en 2018, en el que Caselles renovó su mandato por un periodo más. La dirigente viene conduciendo la fuerza política desde 2010. A su vez, la legisladora lleva tres períodos como diputada nacional.

Resultado

2.838

Es la cantidad de votos que Carlos Maza Pezé obtuvo en Angaco, 232 sufragios más que su competidor del Frente Todos, Alejandro Castro.

Cruce interno entre Caselles y Rueda

Las segundas líneas del Partido Bloquista visualizan la puja interna por la conducción de la fuerza. Uno de los sectores sostiene a la actual presidente, Graciela Caselles, mientras que la otra ala apuntala al subesecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda.



El concejal electo por Capital, Alfredo Nardi, responde al titular de la Convención. Incluso, desde el sector de Rueda sostienen que se impusieron por sobre el de Caselles en los últimos comicios, ya que hay mayoría de ediles electos que responden al dirigente.



En declaraciones a Radio Sarmiento, la diputada nacional negó cruces con Rueda y criticó a Nardi por sus dichos. Incluso, sostuvo que el dirigente le faltó el respeto y que "está apurando la interna y no hace falta".



La disputa entre las segundas líneas tuvo su escenario más claro en la Cámara de Diputados con los movimientos de las autoridades del cuerpo legislativo y del bloque.



El legislador por Chimbas, Andrés Chanampa, fue elegido presidente de bloque e impulsó a Edgardo Sancassani a la vicepresidencia alterna de la Legislatura. Los dos juegan con Rueda y el desplazado del cargo fue Mauro Marinero, quien cuenta con el apoyo de Caselles.



La presidente del partido dijo que le llamó la atención la movida entre los diputados porque "no fue lo que acordamos con Rueda". Ambos tienen una relación de convivencia.