El actual miembro de la Sala I de la Cámara Penal, Víctor Muñoz Carpino, deberá rendir cuentas sobre su tarea como abogado cuando fue representante legal de la Caja previsional para Profesionales Médicos, Odontólogos y Bioquímicos de la Provincia (Caja MOB). Según la demanda que planteó la entidad, desde 1999 a 2003, el hoy magistrado manejó una cartera de unos 500 créditos para su cobro y, si bien informó el resultado de la mayoría de ellos, hay unas 74 causas de las que la Caja no tiene conocimiento de qué trámite se realizaron. Así, en la institución desconocen si las deudas a su favor se ejecutaron o si no se pudieron cobrar. Por ese motivo se inició el juicio y, según consta en el expediente, hubo varias instancias, pero, finalmente, la Justicia entendió que Muñoz Carpino es responsable de aportar la información requerida. De no hacerlo, es casi un hecho que se expone a una demanda por daños y perjuicios en la que corre el riesgo de devolver la plata de su bolsillo, si es que quedaron saldos en rojo por cancelar, indicaron fuentes calificadas.

La situación del camarista penal con sus exrepresentados aparece como complicada, ya que en el expediente reconoció la dificultad de acceder a la información solicitada por la Caja MOB al expresar que "transcurridos tantos años, resulta imposible rendir las cuentas sin tener a la vista los expedientes" en los que había concretado su labor. Es que han pasado casi 20 años desde que Muñoz Carpino dejó de ser el abogado de la entidad, dado que su tarea cesó en 2003 cuando fue electo diputado por Sarmiento, cargo que ocupó hasta 2015. Luego, fue designado juez de Cámara Penal en 2020. Al estar imposibilitado a rendir cuentas, el hoy magistrado le solicitó al juez que sea la Caja MOB la que aporte la documentación, pedido al que accedió el titular del Tercero Civil, pero que fue rechazado por la Caja previsional. Ante la discrepancia de quién es el que debe aportar la información, fue la Sala I de la Cámara Civil la que determinó que la entidad tiene razón, ya que pedirle que aporte los expedientes implicaría retrotraer el proceso al estado inicial de la demanda, trámite en el que ya había quedado firme que es Muñoz Carpino el que debe rendir cuentas.

La condena civil contra el exdiputado se dio luego de que, en 2018, la Corte emitiera un fallo clave en el juicio que se había iniciado en 2005. Muñoz Carpino había sido desligado en primera y segunda instancia porque entendieron que había rendido cuentas con la presentación de un listado en el que indicaba el estado de situación de cada expediente. Sin embargo, el máximo tribunal anuló la resolución de Cámara y ordenó que el expediente vuelva a otra sala para que se dicte una nueva resolución, en línea con la obligación de brindar información detallada de los expedientes. La Caja había cuestionado duramente el listado presentado por el ahora magistrado al indicar que "se trataba de una simple nómina, sin respaldo documental". Es más, dijo que, "de los 300 juicios de los que se solicitó la rendición, no se adjuntó ningún documento que acredite la conclusión de las causas, además de ser confuso su paradero", mientras que en otros, que sí se indicaron dónde estaban radicados, "no se aportaron elementos mínimos que permitieran evaluar la diligencia del profesional, resultando inaceptable que el abogado pretendiera liberarse de su obligación con simples referencias". A ello le sumó que, "respecto de los casos desistidos, fallecido o incobrable, el abogado interpretó que no requerían explicación", que son "los que con mayor énfasis debía brindarse la justificación de la gestión realizada, en orden a evaluar si el crédito era o no incobrable".

La causa ahora debe bajar al juzgado de primera instancia y Muñoz Carpino debe cumplir con la sentencia, es decir, dar los detalles de los expedientes en los que intervino.

CLAVES

Críticas

Según la Caja MOB, Muñoz Carpino “gestionó el cobro de créditos” y “es posible que no haya cumplido su cometido” con una “gestión negligente” que repercuta en la entidad.

Tareas

El abogado tenía poder para cobrar o pagar créditos activos o pasivos, percibir haberes y cualquier suma de dinero o valores y dar recibos o cartas de pago de la Caja MOB.

Fallo

Para la Corte, la información que aportó Muñoz Carpino fue “insuficiente, vaga y carente de respaldo, lo que impidió que la Caja hiciera una evaluación de su tarea profesional”.