El debate sobre el proyecto de reforma judicial generó un contrapunto local que salió de la esfera legislativa. El diputado nacional Eduardo Cáceres había deslizado sus sospechas sobre "cierta parcialidad" de los jueces federales de San Juan por la influencia de la política. Ante la consulta de este medio, el que le contestó fue Miguel Gálvez, titular del Juzgado Federal Nº1, quien le pidió al legislador macrista "qué demuestre dónde hay parcialidad", ya que destacó que "no es así", por lo que agregó que "sus dichos son de un político en campaña". Aunque el magistrado prefirió no explayarse, lo cierto es que al legislador se le vence el mandato el año que viene.

Todo estalló por el impacto local que tendrá la reforma judicial que impulsa el presidente Alberto Fernández, la cual tiene media sanción del Senado y falta el tratamiento en Diputados, donde se vislumbra la mayor oposición por lo peleado de los números. Tanto el Gobierno como el senador Rubén Uñac habían resaltado que el proyecto contempla la creación de cinco organismos más en la provincia, entre los que se encuentra la Cámara Federal de Apelaciones. Dicho tribunal está hoy en Mendoza y es al que acuden los abogados sanjuaninos para revertir un fallo de los jueces federales Gálvez (civil) y Leopoldo Rago Gallo (penal y contencioso administrativo). En el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, Uñac había resaltado el valor de contar con una Cámara local y había señalado que los diputados opositores Cáceres y Marcelo Orrego no habían entendido su importancia, pese a ser abogados.

Al ser consultado el sábado, en el mismo programa, el macrista no criticó al senador oficialista, sino que apuntó sus dardos hacia el funcionamiento del sistema judicial. Así, destacó que "el ciudadano común puede tener cierta sospecha de parcialidad del juzgamiento de la Justicia Federal en San Juan, influenciada por la política". Y resaltó, sin utilizar el latiguillo del ciudadano común, sino de haber ejercido como abogado, que cuando una "causa tenía que ir a una opinión distinta en la Cámara, que está en Mendoza, esos jueces no tienen la perforación de la política sanjuanina", por lo que aseguró que "no es una tragedia que San Juan se quede sin una Cámara" ni que "tenga 15 o más cargos para allegados al poder político de la provincia". Además, había explicado que, en primera instancia, muchas veces se "ve la suerte echada en algún expediente" y que había que "ir a una opinión distinta en Mendoza" para "una mayor garantía de ecuanimidad".

Frente a esas declaraciones, Gálvez manifestó que "llevo 25 años en el Poder Judicial de la Nación y Rago Gallo dos o tres años más. En todo ese tiempo, obviamente, alguna sentencia te pueden revocar en segunda instancia. Por eso, es muy tendenciosa la afirmación de que hay una influencia política. Qué demuestre si hay parcialidad, porque la verdad que no es así".

Al mencionar un ejemplo, Cáceres había hablado de un caso en el que trabajó como abogado de la familia damnificada. Fue el de Lucía Charra, la joven que fue encontrada con un balazo en la cabeza en el auto del subcomisario Llanos. "En la provincia, la suerte estaba echada. Así fue, se lo intentó siempre proteger al subcomisario por encima de los intereses de la familia perjudicada. Al final, el subcomisario terminó víctima de un accidente de tránsito fatal". No obstante, el mencionado expediente se tramitó en la Justicia provincial y no en la federal. Por eso, Gálvez indicó que "son cosas dichas por un político en campaña, corren por cuenta de él". Además, destacó que "el abogado que gana un juicio cree que el de uno es el mejor juzgado del mundo. Y el que pierde, que es el peor. Los dos jueces llevamos más de 25 años y nunca se nos ha acusado de esas cosas. Si eso hubiera sido cierto, que no lo es, ha habido tiempo para algún planteo. Las definiciones de ese muchacho no merecen mayores comentarios".

CRUCES

Miguel Gálvez Juez federal

“Que Cáceres demuestre dónde hay parcialidad. Los dos jueces llevamos más de 25 años en la Justicia. En todo ese tiempo, obviamente, alguna sentencia te pueden revocar. Por eso, es muy tendenciosa esa afirmación de que hay una influencia política”.

Eduardo Cáceres Diputado nacional

“Muchas veces, uno ve la suerte echada en algún expediente desde un principio y los abogados, muchas veces, veíamos que esa causa tenía que ir a una opinión distinta en Mendoza. Uno entendía que podía tener una mayor garantía de ecuanimidad”.