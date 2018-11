Espacios. La Biblioteca Popular Sur (a la izquierda) está ubicada en calle Mendoza al 1475 Sur. A su costado se encuentra el inmueble en el que hay una plaza y un pasaje para los vecinos del Barrio Los Horcones.

Las autoridades de la Biblioteca Popular Sur le pidieron al municipio de Rawson que les cediera un terreno contiguo para ampliar sus actividades, pero el planteo causó revuelo cuando ingresó al Concejo Deliberante. Es que en el inmueble se ha levantado una plaza y hay un pasaje que conecta el interior del barrio Los Horcones con la calle Mendoza, además de que el lugar es usado por los vecinos de otro complejo habitacional aledaño. Además, opositores señalaron que, según informes oficiales, en el predio está establecida una servidumbre de paso para la circulación o la instalación de servicios como gas, agua o electricidad, lo que vuelve inviable su cesión. El oficialismo giojista había llevado el tema a la Comisión de Planificación del cuerpo deliberativo, pero tras las observaciones, quedó en estudio. De hecho, el jefe del bloque justicialista, Fabián Pereyra, resaltó que el punto está en tratamiento y que "no es un tema resuelto".

La concejal ibarrista Vanina Andino inclusive había alertado que hubo un dictamen del área legal municipal que autorizó la cesión del terreno de unos 15 metros de ancho por 80 de largo sin cargo, es decir, sin que se estableciera un fin, lo que abría la posibilidad de que se edificara algo no contemplado. Pereyra indicó que se trató de una opinión de un área técnica, pero que la decisión queda en manos del Concejo luego de recabar todos los elementos. El edil resaltó que el criterio que tiene el municipio es que si hay predios baldíos, sin utilidad y en los que no haya una decisión estratégica desde el Gobierno provincial, "se le da curso a planteos de las instituciones para que puedan seguir desarrollando su función social". Pero indicó que el oficialismo, que cuenta con los votos suficientes, no va a avanzar "más allá de lo que corresponde, si no se puede no se puede". Además, indicó que la determinación del llamado cargo lo define el cuerpo legislativo.

Por su parte, el edil Mauricio Carrizo, cercano al diputado Pablo García Nieto, reconoció la labor social de la biblioteca, pero destacó que hay que pensar en el conjunto de los rawsinos. El concejal y Andino resaltaron que el espacio verde es usado por los vecinos y que puntualmente para los habitantes del Barrio Los Horcones es el pasaje hacia calle Mendoza en la que está la parada de colectivos. Ambos hicieron hincapié en que en el plano figura el terreno para "servidumbre real, continua, permanente y perpetua". Los concejales entienden que su función es para servidumbre de paso, de circulación de los vecinos, aunque fuentes que trabajan en esos temas indicaron que muy probablemente se refiera la instalación de servicios públicos, como la colocación de cañerías para servicios cloacales, red de agua, gas o electricidad. Sea lo que fuere, Andino y Carrizo consideraron que no puede donarse el inmueble, además de resaltar que aún no se les ha consultado a los vecinos qué piensan sobre el tema.

Así, el titular de la bancada oficialista expresó que quedan pasos por verificar en la Dirección de Catastro de la provincia y a la opinión y a los aportes en general.

No es el primer inmueble que levanta polvareda en el Concejo rawsino. El martes salió a la luz la decisión del Ejecutivo de alquilar un terreno municipal a un privado para que lo use como estacionamiento. El intendente Juan Carlos Gioja había señalado que tal decisión es una atribución propia, pero la concejal Andino había señalado que la Carta Orgánica establece que dicha autorización debe pasar por el cuerpo deliberativo, cosa que no ha sucedido (ver aparte).

Pedido de informes

La oposición rawsina realizó un pedido de informes sobre el alquiler del terreno municipal ubicado frente a la plaza departamental. Según explicó la concejal Andino, como la decisión no pasó por el Concejo, tal cual lo dice la Carta Orgánica, no saben quién es el locatario y de cuánto es el canon que abona al municipio. Además, cuestionó que no hubiera una convocatoria a más interesados.