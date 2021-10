La acusación que hizo el candidato a diputado nacional de Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, contra el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC), Enrique Conti, sacudió la campaña política en la oposición. Es que, tras la presentación realizada en la Cámara de Diputados, en la que se acusa al bloquista disidente de incumplir con sus deberes como vocal del Tribunal de Cuentas por participar en actividades políticas electorales, ninguno de los referentes opositores y candidatos salió a opinar sobre el tema y se llamaron a silencio. La acusación es dura, ya que, de confirmarse lo que sostiene Arancibia, Conti podría enfrentar un juicio de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento. El miembro del organismo de control se defendió del planteo al indicar que el encuentro que mantuvo, por el que fue acusado, no fue político, ya que "no hubo arenga", mientras que afirmó que Arancibia "tiene un problema personal conmigo".



Los referentes opositores que no contestaron los llamados de este medio fueron la candidata de JxC en primer término, Susana Laciar, y su compañero en la lista Enzo Cornejo. A ellos se sumaron los presidentes de bloque en Diputados, como Sergio Miodowsky, de Producción y Trabajo, y Gustavo Usín, de Actuar. El único que atendió fue el líder del frente, Marcelo Orrego, pero tampoco opinó. El diputado nacional se excusó de no responder al señalar que se encontraba en reunión de comisión, como preparativo de la próxima sesión ordinaria en la Cámara baja de la Nación.



La acusación de Arancibia contra Conti es concreta. El primero sostiene que el bloquista participó de actividades políticas electorales cuando la Constitución se lo prohíbe al ser vocal en el Tribunal de Cuentas de la provincia. El candidato del frente Consenso Ischigualasto fue categórico al indicar que el exintendente de la Capital integró la comitiva que acompañó al senador nacional Alfredo De Angeli en una reunión con productores locales, lo que es "una falta a la ética pública" y, de esa forma, "está incumpliendo a los deberes de funcionario público", por lo que es pasible de una destitución. Por eso, solicitó a la Cámara de Diputados que, en el recinto, analice la participación política y que, de corresponder, defina sanciones o que envíe las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento para que se defina la situación del vocal. A su vez, fue más allá al indicar que "si Orrego no le pide a Conti que renuncie al cargo en el Tribunal" para hacer política, "claramente es cómplice de esta violación de la Constitución".

Presentación. El candidato a diputado por Consenso Ischigualasto, Marcelo

Arancibia, presentó el escrito en mesa de entrada de Diputados.



En el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, el bloquista disidente respondió a las críticas al manifestar que "fui invitado por Roberto Basualdo, como exministro de Economía, a una charla con productores por el tema de la sequía. Si me preguntan si hubo arenga política, no la hubo". Además, criticó a Arancibia al manifestar que "uno no es un monje de clausura o un muerto civil, puede hablar de cosas que no tengan que ver con el Tribunal". Por otro lado, dijo que el candidato de Consenso Ischigualasto "tiene un problema personal conmigo", situación que se retrotrae a cuando Conti era intendente y Arancibia, concejal.



Por otro lado, fuentes calificadas indicaron que es casi un hecho que la acusación presentada por Arancibia se enviará al Jurado de Enjuiciamiento para que analice el caso. Dicho traslado será definido el jueves, en sesión ordinaria, mientras que hoy el tema será comunicado de manera formal en labor parlamentaria.



Jury

Es el órgano que recibe y analiza denuncias contra jueces de Cámara, de primera instancia, de paz, defensores públicos, agentes fiscales y miembros del Tribunal de Cuentas, por delitos en el desempeño de sus funciones, falta de cumplimiento de deberes a su cargo y delitos comunes.

Presentación

Además de la Cámara de Diputados, Arancibia anticipó que presentará el escrito ante el Tribunal de Cuentas para que este órgano analice si corresponde algún tipo de sanción contra Conti. Por otro lado, fuentes consultadas indicaron que el cuerpo puede pedirle explicaciones al vocal.