El planteo lo realizó ayer Fabricio Fachinetti en su carácter de afiliado al Pro y, si bien lo hizo a título personal, representa el interés de un sector que busca tener más participación dentro del partido que hoy conduce el diputado Enzo Cornejo. El pedido fue claro: que la Justicia Federal con competencia electoral intervenga la fuerza política porque está "acéfala", ya que, según denunció y explicó, la conducción del legislador no ha llevado adelante reuniones del Consejo Directivo, situación que se ha extendido por un periodo superior a cuatro meses, plazo límite que está fijado en la Carta Orgánica Partidaria. No fue lo único, ya que, además, denunció la "obstrucción a la libre afiliación" y que Cornejo tiene el mandato vencido, por lo que también está incurriendo en una falta al no llamar a elecciones. Los planteos están en línea con los que vienen realizando, además de Fachinetti, dirigentes como Fernando Patinella, María Eugenia Raverta y Mario Ortiz.

El sector interno viene siendo muy crítico a la conducción partidaria, al punto que, a principio de mes, Ortiz llevó adelante una movida insólita cuando con un grupo de personas se presentó en el estudio jurídico de la apoderada del Pro, Claudia Sarmiento, con 50 fichas de afiliados porque "el partido está cerrado" para la incorporación de nuevos miembros, algo que Cornejo viene negando. Los cuestionamientos vienen tomando fuerza ante la cercanía de las elecciones de la fuerza política y las generales del año que viene.

Fuentes oficiales indicaron que la intervención de la Justicia en un partido es algo atípico, que se da en situaciones extremas en las que queda claro que una fuerza incurre en una irregularidad interna. En primer lugar, las fuentes aseguraron que el tema de los mandatos vencidos en marzo de este año no es así, ya que existe una resolución de la misma Justicia Federal que corrobora que las autoridades del Pro cumplen sus periodos el 4 de diciembre, momento en el que se deberá renovar la conducción. Ahora, sí estará bajo análisis el presunto incumplimiento de la Carta Orgánica en cuanto a la falta de reuniones del Consejo Directivo, tal como lo ha denunciado Fachinetti.

De acuerdo a la presentación a la que tuvo acceso DIARIO DE CUYO, la irregularidad que plantea el afiliado del Pro se basa en que no se está convocando a reuniones ordinarias de los órganos partidarios, dado que la Carta Orgánica, en su artículo 24, establece que los encuentros se deben desarrollar "una vez por mes", mientras que el inciso b indica que "la no realización de sesiones ordinarias por un periodo de cuatro meses provocará la inmediata acefalía del Consejo Directivo". Según Fachinetti, a través de una carta notarial, dos integrantes de dicho órgano partidario, la vicepresidenta Gimena Martinazzo y la primera vocal, María Eugenia Raverta, intimaron a Cornejo a que convoque a las reuniones, las que no se producen "desde julio de 2021". Esto es, que habría pasado más de un año sin convocatoria al Consejo, por lo que se han excedido ampliamente los cuatro meses que establece el reglamento interno. Así, el dirigente le ha solicitado a la Justicia "la inmediata intervención" y la realización de elecciones.

Consultado sobre la presentación, Fachinetti lanzó dardos contra Cornejo al indicar que "está empecinado con el partido y está buscando aferrarse a como dé lugar para obtener un rédito propio", ya que, "con el sello", busca que "le sirva como posicionamiento y arreglar a dedo las candidaturas que pueda tener el Pro dentro del frente Juntos por el Cambio el año que viene". Además, confirmó que comunicará la irregular situación a las autoridades del Pro a nivel nacional para que, de corresponder, tomen medidas, algo que ya hizo tiempo atrás.