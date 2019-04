Dupla. La concejal peronista Romina Rosas sacó más votos que el intendente Julián Gil en las PASO. El compañero de fórmula es Gustavo Rodríguez.

La pelea política por la conducción del municipio de Caucete se vislumbraba áspera para la general del 2 de junio y ya se ven algunos atisbos. En la red social Facebook, Fabián Acosta, el encargado del área de prensa de la gestión de Julián Gil, aseguró que el candidato a diputado por el Frente Todos, Gustavo Rodríguez, no vive en el departamento, por lo que estaría infringiendo el requisito constitucional de ser elector en el lugar que intenta representar en la Legislatura. En esa embestida, publicó un plano de mensura con la dirección que brindó el postulante del oficialismo provincial y en la que figura otro propietario del inmueble. No obstante, fuentes judiciales señalaron que en el padrón electoral Rodríguez aparece con su domicilio en el departamento del Este desde 2017.



La crítica del alfil de Gil se da en redes sociales y hasta el momento no hay ninguna impugnación ante el Tribunal Electoral.



El actual intendente llegó al cargo en 2015 y ahora va por la reelección. Sin embargo, en las PASO quedó debajo de la candidata peronista Romina Rosas, quien le ganó la interna a Emilio Mendoza y Sonia Recabarren. Si Rosas mantiene su caudal de votos y encima suma los de sus ahora exrivales en la interna, va encaminada a un triunfo en el departamento.