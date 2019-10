Una apretada agenda les espera mañana en San Juan al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto. Según indicaron desde el Frente Juntos por el Cambio, el alfil del Ejecutivo nacional y el Senador llegarán por la siesta, aunque no está confirmado que sea en conjunto. Las actividades pautadas serán netamente políticas ya que vienen en el marco de la campaña nacional y en apoyo al candidato a diputado del espacio, Marcelo Orrego.



Según fuentes oficiales, en principio, habrá una conferencia de prensa a las 17.30 en el hotel Viñas del Sol, en Santa Lucía. Luego habrá una recorrida junto a los candidatos de la alianza por Capital, por calles a definir. No se descarta que la movida sea por el microcentro sanjuanino. El cierre de las actividades será con un acto político junto a militantes y a los otros miembros de la fuerza en el búnker que Orrego tiene por avenida Ignacio de la Roza pasando Ameghino. Si bien hoy terminarán de definir los detalles de la agenda, se espera que ninguno de los dos funcionarios tenga actividades por separado. Tampoco está pautado ningún tipo de contacto con el Ejecutivo local.



Esta visita tiene el fin de mejorar la imagen del santaluceño de cara a las elecciones del 27 de octubre y tratar de remontar los malos resultados obtenidos por el gobierno nacional en las primarias.



No se trata de la primera visita de ambos referentes del macrismo tiene en campaña, aunque si es la primera en conjunto. Ambos estuvieron en suelo sanjuanino en julio para distintos actos. El Ministro del Interior vino por la firma para la construcción de la última etapa del Dique El Tambolar y luego acompañó al intendente de Santa Lucía en una recorrida por la plaza principal del departamento, la cual será remodelada con fondos nacionales. Mientras que al candidato a vicepresidente de Cambiemos, para las PASO mantuvo una reunión con los empresarios locales. Pichetto es una figura de gran peso político para Orrego, ya que fue el que lo convenció de jugar dentro de Juntos por el Cambio. Además, se trata de la pata peronista de la alianza, lo que colaboró para que el santaluceño se sintiera a gusto en el espacio.