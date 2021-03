La ausencia del rector de la UNSJ, Oscar Nasisi, quien viajó a Buenos Aires a participar de una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), levantó revuelo en esta ocasión. La consejera Mónica Morvillo cuestionó que el mandamás no haya cumplido los pasos correspondientes para designar a un reemplazante ante la falta de la vicerrectora. Esto es, comunicar al decano con mayor antigüedad, Tadeo Berenguer, que quedaba al frente de la institución durante los días de su ausencia. Además, lo criticó porque habría designado como su reemplazante a Roberto "Duro" Gómez, su aliado de cara a las elecciones universitarias, según contó que le habían informado de manera oficial. El actual decano de Arquitectura negó ser el rector interino, mientras que Berenguer sostuvo que Nasisi informó a los decanos de su ausencia, aunque no personalmente a él, quien es el reemplazante natural.

Según indicaron fuentes universitarias, la designación de una autoridad a cargo de la UNSJ por ausencia del rector, sumado al vacío presente por el fallecimiento de la vicerrectora, se produce de hecho. Esto es, no es necesario que Nasisi emita una resolución para que el reemplazante firme de conformidad que toma el cargo de manera temporal, pero sí indicaron que se estila que exista una comunicación por los días de ausencia. Ese contacto se da para que, a quien le toca asumir la responsabilidad, esté atento ante las necesidades que pueda surgir de la casa de altos estudios, como firmar resoluciones y emitir pagos a proveedores. Según Berenguer, ese contacto no existió.

Ante la aparente desprolijidad, Morvillo fue dura contra Nasisi al manifestar que "si no ha comunicado nada, ha dejado acéfala a la universidad". Además, dijo que "tanto personal de Rectorado, como del Consejo Superior y de la oficina de despacho, me han indicado que hay una resolución que establece que quien queda a cargo es Gómez. Incluso, me dieron el número de resolución. Van a tener que rendir cuentas. Nos están tomando el pelo porque no se sabe quién es responsable de los actos y de lo que pase en la UNSJ en estos días". Por su parte, las fuentes indicaron que Nasisi regresaba anoche, aunque no respondió los llamados de este medio.