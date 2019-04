Caos. La empresa Dyga Ingeniería y Obras SRL, que lleva adelante las tareas en Caucete, ha tenido problemas centrales, como los del Barrio Felipe Cobas. La obra es financiada por parte iguales entre la provincia y la Nación.

En una carta notarial que llegó ayer a Mendoza, el gobierno uñaquista intimó a la empresa que lleva adelante las obras de renovación de cloacas en la zona centro de Caucete, a que se ponga al día con las tareas. En el escrito, el Ejecutivo le requirió a la firma que tiene 15 días corridos para dejar en cero el 46,66 por ciento de demora que tiene la ejecución y que de no hacerlo, la provincia estará en condiciones de rescindirle el contrato, tal cual lo establece la ley de obras públicas local. La firma que está en la mira es Dyga Ingeniería y Obras SRL, empresa con asiento en la vecina provincia y que a mediados del año pasado fue la ganadora de la licitación con la oferta más baja en la compulsa: 204.749.050 de pesos. La obra es clave ya que se trata de una renovación completa del sistema cloacal del departamento del Este, que beneficiará a 25.400 habitantes aproximadamente.



Al ser consultado por la situación, el gobernador Sergio Uñac fue crítico con la empresa y dio una clara señal para las otras firmas que realizan tareas para el estado. A declaraciones a este medio Uñac dijo que "no podemos ni vamos a permitir que las empresas demoren ninguna obra, y mucho menos las que tienen alto impacto social, como las de cloacas, por eso ordené la intimación a la empresa. Tenemos un Estado provincial que en medio de una crisis nacional casi sin precedentes, cumple. Necesitamos que los empresarios también hagan lo mismo, si no, el sistema no funciona".



La comunicación llevada adelante por el Ejecutivo local se hizo a través de la asesoría letrada de la provincia que conduce Carlos Lorenzo y la misma es clara al establecer que existe un "importante porcentaje de atraso en el avance de la obra programada, sin que haya habido ninguna justificación debidamente presentada". Fuentes calificadas apuntaron que no creen viable que la firma pueda concretar las tareas demoradas en el plazo establecido por la provincia, hasta el 10 de mayo. De no cumplir, el Gobierno estará en condiciones de rescindirle el contrato y de ser así, las fuentes indicaron que el panorama es gris ya que se deberá definir otros pasos para concluir la obra, como llamar a una nueva licitación, realizar una compulsa de precios entre otros oferentes o realizar una contratación directa.



Las tareas de renovación de las cañerías comenzaron en septiembre pasado y según indicaron desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), a marzo, y tal cual lo establece el plan de tareas presentado oportunamente por la empresa, la ejecución debió haber avanzado un 7,65 por ciento, cuando a través de los certificados correspondientes, se ha constatado que la evolución real ha sido del 3,57 por ciento. Por lo que el atraso alcanza casi el 50 por ciento.



La renovación de las cloacas de Caucete es una obra compleja y de magnitudes considerables ya que abarca a la totalidad de la villa cabecera. Una vez completadas, se habrán restablecido 6.260 conexiones domiciliarias y se habrán incorporado 44 kilómetros de nuevas cañerías. Por eso, la firma comenzó a trabajar en varios frentes, como la Diagonal Sarmiento, desde calle Aberastain hacia el Este, y excavaciones en los barrios Felipe Cobas, Industrial y Guayaguas.



Fuentes calificadas indicaron que si bien la firma pudo haber tenido inconvenientes, como con la calidad del terreno, la principal demora se debe a cuestiones de logística de la propia empresa. Incluso en marzo, la compañía rompió un caño matriz de agua potable y en dos oportunidades generó inconvenientes en el abastecimiento de recursos a unas 15.000 personas.



Constatación de obra



Hoy a las 9, en Caucete, personal de OSSE llevará adelante un acta notarial a través de la Escribanía Mayor de Gobierno. En el documento quedará reflejado el avance de la obra y las tareas realizadas. Además de las autoridades locales, se espera la participación de representantes de la empresa Dyga Ingeniería y Obras Srl.