El candidato a gobernador del principal frente opositor, Marcelo Orrego, lanzó una propuesta de campaña y le costó una dura respuesta por parte del Ejecutivo. El santaluceño propuso la implementación de un boleto educativo gratuito y tanto el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, como el subsecretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Ariel Palma, le salieron al cruce de la iniciativa. Este último tildó al dirigente de irresponsable al indicar que "no se pueden plantear este tipo de cuestiones sin hacer un análisis de costos como corresponde" y que se trata de una idea que no es aplicable. Por su parte, Baistrocchi le apuntó al sostener que el santaluceño no quiere ser gobernador. La movida promete ser la punta del iceberg entre el frente oficialista Todos, que conduce Sergio Uñac, y el que representa a Cambiemos en la provincia, en un año electoral que recién comienza.



La propuesta de Orrego fue publicada en las redes sociales. En su perfil de Facebook, el líder del frente Con Vos indicó a sus seguidores que "la educación es el único camino seguro para un futuro mejor. Con el boleto educativo gratuito queremos asegurar que miles de alumnos, docentes y personal de apoyo asistan a clases a estudiar o trabajar, y aliviar el bolsillo de muchas familias sanjuaninas". Al ser consultado sobre el anuncio, señaló que el proyecto "está amparado en la Constitución, en el artículo que establece la igualdad de oportunidades en la educación. Con esta política, vamos a eliminar todo tipo de barreras económicas que puedan influir en el ingreso de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, en todo los niveles". Si bien el intendente no dio a conocer a cuánto ascenderían los recursos necesarios para afrontar la iniciativa, resaltó que saldrían de los gastos corrientes del Estado y que la provincia tiene fondos suficientes para hacerlo. Además, fue más allá al explicar que estaría destinado a todos los alumnos de la provincia, tanto del nivel primario, secundario y universitario, como para todos los docentes y el personal no docente.



La falta de análisis pormenorizado de los fondos necesarios fue lo que utilizó el oficialismo para criticarlo. Quien salió a dar la primera embestida fue el titular de Tránsito y Transporte. Palma fue contundente al remarcar que "hoy piden un boleto gratuito de forma totalmente irresponsable, porque ellos no son el Gobierno y no saben el verdadero costo que pueda llegar a tener. Orrego saca una idea de campaña que no es aplicable, a sabiendas de todo el esfuerzo que está haciendo la provincia para mantener los subsidios al transporte, que este año rondará los 1.200 millones de pesos. Con ese subsidio, ayudamos a que el boleto general no sea más caro de lo que puede soportar el bolsillo de la gente. Lo hacemos porque tenemos las cuestas ordenadas". Además, el funcionario apuntó al color político de Orrego al sostener que "ahora sale a hablar de un boleto gratuito, pero el año pasado no lo escuché defender a la provincia cuando desde Nación quitaron el subsidio a las provincias. Debería hacerse cargo. Es el representante de Cambiemos".



Uno de los ejes que usó Orrego para defender su propuesta es que la misma "se implementa en otras provincias y ayudará a la economía familiar", a lo que Palma respondió que "los otros distritos tienen grandes problemas para sostenerlo y hoy, desde Desarrollo Humano, se otorgan becas, unas 8.000, para aquellos chicos que no tienen los recursos para pagar un boleto, así que en San Juan el boleto gratuito existe".

Cruce político

EMILIO BAISTROCCHI - Ministro de Gobierno

"Orrego habla porque sabe que no va a tener que cumplir lo que promete. No quiere ser gobernador, por eso se anima a contradecir a Cambiemos, el espacio que lo representa. Es un candidato testimonial".



MARCELO ORREGO - Precandidato a Gobernador

"Gobernar es administrar prioridades. Una de mis prioridades va a ser la educación. De ser gobernador, una de las primeras políticas que vamos a tomar es el boleto educativo gratuito para todos".