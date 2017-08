El gobernador Sergio Uñac participó del programa de Julio Blanck, en Clarín WebTv, y analizó el resultado de las PASO. En este sentido afirmó que el "país es mucho más que la pela entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner"

"Me parece que el país, los 42 millones de habitantes que tiene esta querida república, somos muchos más que una pelea entre el actual presidente y la expresidenta", dijo el primer mandatario provincial.

Además, se refirió a la relación que la provincia mantiene con Nación. "Yo me he cargado de mucha responsabilidad de ser un colaborador con las cuestiones institucionales marcando la diferencia desde lo político. Porque obviamente pertenezco a un proyecto político distinto. Yo no aceleré ningún tipo de crítica, solamente intenté que la gobernabilidad fuese un camino de ida y vuelta, y los sanjuaninos han votado en consecuencia de esto. Colaborar no quiere decir no marcar algunas diferencias como por ejemplo en el plano de la vitivinicultura, en la importación de vinos de Chile, está haciendo ruidos en la provincia", dijo al respecto.