Este martes, el gobernador Sergio Uñac encabezó el acto por el 461° Aniversario de la Fundación de San Juan en la Plaza Juan Jufré, en Capital, y durante su discurso se expresó sobre el nuevo dictamen emitido por el procurador General de la Nación, Eduardo Casal, en torno a la candidatura de intendentes bonaerenses. En ese contexto, indicó que, "el Procurador resolvió con una mitad de la biblioteca el caso San Juan y con la otra, el de los intendente bonaerenses".

"Si las características de San Juan siguen siendo la montaña, el desierto, el buen Sol. No cambió San Juan, cambiaron los sanjuaninos. Un día decidimos ponernos de pie y construir una provincia con desafíos, pero fundamentalmente con oportunidades para todos", comenzó diciendo el Gobernador.

Y agregó: "Creo que a 461 años podemos hacer una mirada de cómo desde lo institucional, más allá de lo económico o social, San Juan creció. Podemos compartir o no resoluciones que se toman desde los despachos de la Ciudad de Buenos Aires. Voy al caso del Procurador General de la Nación, que resolvió con una mitad de la biblioteca el caso de San Juan y resolvió con la otra mitad de la biblioteca el caso de los intendente bonaerenses. Dictaminó que a los intendentes los asiste el derecho porque las candidaturas fueron modificadas por ley. Acá no fue por ley, acá fue por una enmienda constitucional y, así y todo, no limitaron los derechos de un ciudadano, sino, de la sociedad sanjuanina de poder elegir libremente y democráticamente quiénes quieren que gobiernen. Por eso, la reflexión es necesaria a 461 años: no hay país posible sin instituciones serias que marquen el presente pero que nos proyecten hacia el futuro".

Al mismo tiempo, afirmó: "En estos últimos casi 6 meses que me tocan gobernar quiero decir que hemos dado todo por San Juan, hemos peleado cada uno de los derechos que le correspondían a los sanjuaninos en San Juan y, fundamentalmente, en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde se define si federalismo sí o federalismo no. Estamos seguros de que el sistema Representativo, Republicano y Federal debe incorporar a fuego el respeto a las autonomías provinciales. Por eso acatamos lo que sea necesario, pero nunca vamos a callarnos ante un hecho de una injusticia tal como a la que se ha sometido a la provincia de San Juan y que en otros casos se resuelven de manera totalmente distinta".

Para finalizar expresó: "Se debe construir desde abajo hacia arriba, desde los municipios hacia las provincias y desde las provincias hacia el país. Si a esto lo hacemos carne, nos vamos a dar cuenta que la provincia de San Juan que siempre fue una tierra de desafíos hoy es una tierra de oportunidades. Feliz día para todos".