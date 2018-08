Finalmente, los tres sanjuaninos en la Cámara Alta fueron oradores en el histórico debate del proyecto de ley con media sanción de Diputados sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Del trío de la provincia, fue Rubén Uñac el último en hablar. Fue un discurso corto, pero claro. Sin estridencias en la alocución pero marcando claramente su postura en rechazo al proyecto de ley.

El sanjuanino, hermano del gobernador Uñac, dijo que la problemática del aborto "es uno de los temas más postergados, no sé si era el momento oportuno". Y agregó que "al margen del resulto, deseo que no queden divisiones. El aborto es un verdadero drama para la mujer, es la más clara expresión que hemos fallado como Estado y como sociedad, no supimos contener a la mujer embarazada".

Uñac sentó sus palabras en que "este verdadero drama no se soluciona legalizándolo". Para poner énfasis en su postura, recalcó el plan 'Mis Primeros Mil Días' que se aplica en San Juan y del cual fue uno de los impulsores, dijo el legislador. Con ello, buscó rescatar que las mujeres necesitan de un Estado presente para evitar que lleguen a abortar. "Siempre estuve a favor de la vida, de las dos vidas", sentenció.