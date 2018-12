Distendidos. El encuentro entre Sergio Uñac y Roberto Lavagna se llevó adelante ayer por la tarde en la casa de este último. Tras la reunión, el mandatario emprendió su viaje de regreso a la provincia.

En el marco de su viaje fuera de la provincia, en la que se incluyó la presentación internacional y nacional de la Vuelta a San Juan, el gobernador Sergio Uñac no perdió la oportunidad de concretar encuentros de corte netamente políticos. Así, mantuvo ayer una extensa reunión con Roberto Lavagna, exministro de Economía de la Nación que suena para ser candidato a presidente en las próximas elecciones. Para el mandatario, el exfuncionario de Eduardo Duhalde y de Néstor Kirchner tiene todas las condiciones para asumir ese rol y nuclear a los distintos sectores de la política nacional que hoy se presentan divididos. Uñac destacó que con Lavagna comparten "la misma mirada" de país, dijo que lo invitó a San Juan y que el economista aceptó el convite, por lo que espera que la cita se realice en el primer trimestre del 2019.



Según Uñac, Lavagna es un dirigente que tiene "expectativas de que la Argentina pueda encontrar un rumbo económico y social distinto" al actual y por eso está manteniendo encuentros con distintos referentes y sectores. Además, sostuvo que "compartimos la imperiosa necesidad de conformar un gobierno de unidad nacional, consensuado ampliamente, con un rumbo firme basado en políticas de crecimiento". Si bien el Gobernador no lo manifestó, dejó trascender que logró un fuerte lazo con el economista y que éste podría ser el candidato que su espacio necesita de cara a las elecciones del año que viene. Al ser consultado, Uñac indicó que Lavagna "no me ha manifestado que tenga decidida su candidatura a presidente, pero creo que si varios como yo nos juntamos y se lo proponemos, él podrá analizarlo". Además, se deshizo en elogios para con el exministro, a quien calificó como una persona que tiene "confianza, trayectoria, condiciones y capacidad suficientes. Y no sólo eso, sino que además tiene estrategias políticas".



La reunión entre ambos dirigentes se llevó adelante en la casa del exfuncionario nacional y se extendió por una hora y media. Según fuentes calificadas, Lavagna le indicó a Uñac que está al tanto de los buenos números económicos que tiene la provincia, de cómo ha puesto en marcha herramientas financieras para apuntalar el sector productivo e industrial local y sobre cómo ha logrado disminuir los números de desocupación. Incluso, las fuentes sostuvieron que muchas de las medidas económicas que el Gobernador ha aplicado en la provincia son un reflejo de lo que el economista llevó adelante en sus años de ministro. Por eso, no se descarta que el titular de la cartera de Hacienda local, Roberto Gattoni, pueda mantener en el futuro reuniones de consulta con Lavagna.



En materia de economía nacional, Uñac dijo que ambos tienen la misma visión. "Coincidimos en que hace falta un golpe de timón a la realidad económica general que hay. No se puede pensar más a la baja. Tenemos que incentivar la economía y para eso, necesitamos medidas concretas", sostuvo tras el encuentro.



Sobre la llegada de Lavagna a San Juan, Uñac confirmó que el economista se mostró encantado por lo que se espera que se concrete en el primer trimestre del año que viene.

Reunión en el G-20



Entre los encuentros clave que Uñac mantuvo en Buenos Aires, se destacó el que llevó adelante el viernes en el marco de las reuniones del G-20. Ahí el gobernador dialogó con el presidente Mauricio Macri y su par de Chile, Sebastián Piñera, sobre el Túnel de Agua Negra. De la reunión salió el compromiso de acelerar los plazos de los trámites administrativos para llegar a la licitación.