Luego de que trascendiera que la Justicia Federal pidió el desafuero y la posterior detención del exministro de Planificación Julio De Vido en el marco de la causa de Río Turbio, el gobernador Sergio Uñac aseguró que “nunca nos hemos opuesto a lo que indica la Justicia”.

En declaraciones a DIARIO DE CUYO, el Mandatario provincial afirmó que "nosotros, ni ahora ni nunca, nos hemos opuesto a lo que indique la Justicia. No lo vamos a hacer ahora tampoco". Y acentuó: "No será esta la excepción".

Cabe recordar que en julio pasado, cuando la Cámara de Diputados decidió no expulsar al ex Ministro de Planificación, Uñac había asegurado que "se podría haber usado el artículo de la suspensión del diputado o esperar hasta que la Justicia pida el desafuero ya que cuando la Justicia lo pida, los diputados no se van a poder negar".

La Sala II de la Cámara Federal emitió la orden en la mañana de este martes, en el marco de la causa por el desvío de fondos de la mina santacruceña.