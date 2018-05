Durante la mañana de hoy, en rueda de prensa, el gobernador de la provincia se refirió a la reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional y que ingresó al Congreso. "Nuestro partido y el país han ido otorgando derechos a los trabajadores de los distintos sectores. No vamos a avalar nada que atente contra eso", aseguró aunque aclaró que aún no tiene un "reporte pormenorizado" de la situación.

"Mañana vamos a reunirnos con diputados y senadores para tener una mejor percepción no sólo de la reforma laboral, sino también del proyecto de tarifas y otros proyectos. Nosotros pretendemos que al país le vaya bien y en esto no vamos a poner obstáculos al gobierno nacional, pero esto no implica ir en contra de la sociedad argentina y menos de la sanjuanina", sostuvo.