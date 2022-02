"Es desproporcionado", resaltó el gobernador Sergio Uñac al referirse a que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se pague un pasaje de colectivo de 18 pesos gracias a los aportes de Nación, "cuando en el interior el promedio es de 50 pesos, aunque en San Juan va a ser de 38,46". Por eso, ante la consulta de si considera adecuado que los subsidios de CABA se distribuyan en las provincias, el mandatario fue contundente: "Por supuesto que sí". El Gobierno nacional busca traspasarle al distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta, del Pro, las líneas de ómnibus que demandaron subsidios entre 13.000 millones y 14.600 millones de pesos el año pasado. Por su parte, en Juntos por el Cambio (JxC) hubo diferencias. Si bien Marcelo Orrego, Enzo Cornejo y Gustavo Usín hablaron de debatir el reparto de los recursos en los distintos puntos del país, eludieron la pregunta a si tiene que haber una quita a la ciudad porteña. Sólo Fabián Martín indicó que "habría que ver la manera de ir revirtiendo eso de manera paulatina. No me parece equitativo ni justo".

El tema de los subsidios al transporte público de la Ciudad de Buenos Aires es un viejo reclamo de las provincias, debido a los cuantiosos fondos que recibe. La discusión ha recobrado vigencia, luego de quejas de Córdoba y Santa Fe, en donde se paga un pasaje cercano a los 60 pesos, y de que la gestión del presidente Alberto Fernández convocara a las autoridades porteñas para discutir el traspaso de líneas de colectivos, por las que recibieron entre 13.000 millones y 14.600 millones de pesos en 2021. Según trascendió, el objetivo del Gobierno nacional es destinar ese monto al Fondo Compensador al Transporte Público con el que ayuda al resto del país.

En ese marco, Uñac remarcó que "es desproporcionado que un lugar como Ciudad de Buenos Aires, con el ingreso per cápita con el que cuenta, tenga un boleto de 18 pesos". Por eso, se mostró a favor del reparto de los subsidios del distrito porteño en las provincias porque "debe permitir que tengamos un boleto parecido en todo el país. Tenemos que rediscutir estos temas porque hacen a la construcción de un país equilibrado y federal".

Por su parte, Orrego, presidente de Producción y Trabajo y líder de JxC, se refirió a la confrontación entre la Nación y CABA, pero no dijo nada sobre si era conveniente la reducción de subsidios al distrito porteño que dirige Rodríguez Larreta. El diputado nacional, a través de un escrito, indicó que "ojalá se logre un acuerdo que fortalezca el federalismo y los recursos destinados a las provincias y, en este caso particular, no perjudique a las personas que utilizan el transporte público en todo el país". Usín, de Actuar, también hizo mención a la disputa. "Creo que es una vendetta, no me gustaría que el Gobierno nacional tomara una revancha por ser un Gobierno distinto. Ahora, si se plantea seriamente, estoy de acuerdo que se abra el debate, que se sienten los actores y en el hecho de redistribuir los subsidios en general". A través de un comunicado, Cornejo escribió que "es fundamental rever las tarifas en todo el país. En provincia de Buenos Aires cuentan con un boleto de 18 pesos, mientras en el resto de la Argentina hablamos de un pasaje de más de 40 pesos en zona centro". Si bien se refirió a provincia de Buenos Aires, luego también mencionó el valor de 18 pesos en CABA. Por su parte, Martín, intendente de Rivadavia, dijo que "tiene que haber una uniformidad y que el subsidio sea el mismo en todos lados. Desconozco por qué Ciudad recibe sus montos, pero no puede ser que en un lugar valga 18 y en otro 60 pesos".

Detalles de la disputa

Postura de Nación

El Gobierno de Alberto Fernández convocó a las autoridades porteñas a discutir la próxima semana el traspaso de líneas de colectivos, las que demandaron subsidios entre 1.300 millones y 1.460 millones de pesos durante el año pasado.

Reclamos

El monto que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en subsidios es una vieja queja de las provincias, debido a lo cuantioso del número, a diferencia del resto. El reclamo se reavivó tras las posturas de Córdoba y Santa Fe.

Presupuesto

El Gobierno nacional dispuso una partida de 28.000 millones de pesos en subsidios para las provincias el año pasado. En el presupuesto 2022 se contempló que la cifra llegara a 47.000 millones de pesos, pero el proyecto fue rechazado por la oposición.

Para San Juan

Los subsidios al transporte público de pasajeros para San Juan giraron entre 53 millones y 55 millones de pesos durante el año pasado, según informaron en su momento las autoridades locales. Los fondos sirven para contener la tarifa.

En sintonía

El gobernador Sergio Uñac estuvo a tono con la postura de Nación de reducir los subsidios a Ciudad de Buenos Aires y redistribuir los fondos a las provincias. Dijo que "es desproporcionado" lo que recibe el distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

Diferencias

En Juntos por el Cambio hubo referentes que no se expresaron sobre la reducción de subsidios a CABA. Hubo otro, como Fabián Martín, que consideró que paulatinamente se tiene que revertir la situación debido a que no es justo.