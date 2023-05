Encabezan sus respectivas boletas, pero, si los sanjuaninos los eligen, sus votos no se computarán por la suspensión de los comicios para gobernador y vice que dispuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No obstante, Sergio Uñac, Marcelo Orrego y José Luis Gioja jugarán en la contienda de hoy, no sólo con sus respectivos candidatos a intendente y diputados y los votos que estos consigan, sino, también, con sus chapas políticas y proyecciones. Porque ponen, además, sus futuros políticos en el tablero, teniendo en cuenta que se vendrán los comicios para definir al futuro mandatario provincial y su número dos y las legislativas nacionales, sumado al rol que tendrán en sus respectivos partidos y frentes electorales.



En ese escenario trascendental, aparece la figura de Uñac, presidente del PJ y de la alianza San Juan por Todos (SJxT). Con dos períodos como gobernador, se anotó para uno nuevo, pero su postulación quedó bajo la lupa de la Corte Suprema, dado que desde el frente Unidos por San Juan, que lidera Orrego, la cuestionaron porque le cuentan como primer mandato su paso por la Vicegobernación. De ahí, el freno a la elección de la principal categoría para que el máximo tribunal judicial del país decida si está habilitado o no.



Hasta que eso suceda, Uñac pone todas las fichas para que los aspirantes de la subagrupación que comanda, Vamos San Juan, se queden con la mayor cantidad de Intendencias, con el horizonte en unas 15 comunas. No sólo eso, ya que también tiene en la cancha su lista de diputados proporcionales y las de los departamentales. Si sus representantes encadenan triunfos, conseguirá poder territorial en la provincia, sumado al peso de un eventual bloque fuerte en la Legislatura. Números adversos licuarán, obviamente, esa influencia.



El resultado de hoy será clave para lo que viene. Y ahí entran a tallar las hipótesis. Una de ellas parte de la base de si sus postulantes obtienen triunfos. Si la Corte Suprema lo habilita para pelear por un nuevo mandato, llegará fortalecido a la elección para gobernador, cuya fecha la debe fijar él mismo, dado que es una potestad de quien está al frente del Ejecutivo. Si se cae su postulación, su jugada estará en las legislativas nacionales, en las que se disputaran tres bancas de diputados nacionales y tres de senadores. No será lo único, ya que también deberá decidir a las figuras que reemplacen la fórmula. La fecha de los comicios para el máximo puesto provincial no será menor, ya que es una posibilidad que se pegue con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto, cuando juegue, además del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el escenario nacional, el libertario Javier Milei, lo que puede impactar en el tablero local, sobre todo a qué frente le puede quitar votos.



Por su parte, Orrego llega con la base de tres distritos: Santa Lucía, que dirige su hermano Juan José; Rivadavia, con su socio y candidato a vice Fabián Martín, y 9 de Julio, con Gustavo Nuñez. El primero va por la reelección y en los otros dos hay una serie de sucesores, mientras que, en el resto de los departamentos, hay una variada gama de candidatos, tanto de su subagrupación como la de otras tres. El objetivo es retener esas comunas y conquistar alguna otra, con el foco en Capital por su importancia simbólica y numérica en cuanto a votos. Esa base aparece como pequeña frente a lo que hoy tiene el oficialismo y cobra relevancia por los dos departamentos del Gran San Juan que posee, que se acrecentaría con el terruño capitalino. ¿Ese piso es suficiente de cara a la puja por la Gobernación? ¿O la figura y el caudal de Orrego compensará lo que obtengan sus candidatos en los departamentos? El santaluceño debutó en la disputa por la máxima competencia en 2019 y en la legislativa 2021 consiguió la banca de diputado nacional como primera minoría. En el lapso de esas dos elecciones, pasó de medir poco más de 32 a algo más de 42 puntos. Referente de Juntos por el Cambio, su crecimiento, además, puede beneficiarse y aspirar sufragios por el rechazo que pueda existir al Gobierno nacional y a la extensa trayectoria justicialista en la provincia. Hoy también tendrá el resultado de los diputados departamentales y proporcionales que coseche.



Si Orrego llegase a ganar, puede tener un escenario con una mayoría de intendentes de SJxT y una Cámara de Diputados dividida. Si perdiese, también tendrá en la mira las legislativas nacionales.



A su vez, Gioja, del frente SJxT, con su subagrupación San Juan Vuelve, buscará recuperar su bastión en Rawson y retener el de Chimbas, a través de su nuevo aliado Fabián Gramajo, además de tratar de dar pelea en el resto. También intentará conquistar diputados proporcionales y departamentales. Su fuerza territorial quedará expuesta hoy frente a la de Uñac en la interna peronista. Si el hoy gobernador es habilitado para competir por la Gobernación, el diputado nacional tendrá una batalla más que difícil en el mismo frente. Si el pocitano no puede ser de la partida y pone un reemplazante, se verá si Gioja puede aventajarlo en la puja dentro de la coalición, aunque tendrá la disputa más dura con Orrego. El exgobernador renueva su banca de diputado nacional, por lo que, si no gana la Gobernación, entrará en análisis cómo llega en la feroz interna con Uñac.