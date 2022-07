Esta mañana, horas después de los fuertes cambios en el Gabinete nacional y con la llegada de Sergio Massa como ministro de Economía, Ganadería y Producción; el gobernador Sergio Uñac ofreció su punto de vista. En rueda de prensa analizó que, “son tantos los cambios, que vamos a esperar unos días para saber a dónde vamos".

“Hay mucha inversión nacional para hay reaseguro provincial para poderla continuar”, aseguró el Mandatario provincial sobre el impacto de las modificaciones. Y aseguró: “Son tantos los cambios, que vamos a tener que esperar unos días para ver a dónde vamos. Hay que poner en contexto que lo que necesitamos son los cambios, pero para que vengan los resultados. Es el análisis que hacen los sanjuaninos y yo me hago eco de todos los sanjuaninos. Así que, el mayor de los éxitos para los nuevos funcionarios, que son tantos, que ya…”.

Al mismo tiempo el Gobernador, que confió que hasta el momento no se comunicó con ningún funcionario de Nación, indicó que “no sé internamente cómo se desarrolla esto, porque los gobernadores no estamos en el día a día. Sí marcamos territorio, porque gobernamos territorios que necesitan respuestas. Uno más allá de la responsabilidad tiene las mismas sensaciones que tienen todos los ciudadanos. Necesitamos respuestas y esperamos que este nuevo relanzamiento que tiene el Gobierno nacional dé esas respuestas”.

En relación a la inferencia de la Liga de Gobernadores en las decisiones, aclaró: “Nosotros no ponemos nombres, lo que dijimos es que los resultados no estaban acompañando y no fue un análisis personal de un gobernador sino toda la sociedad”.

Para finalizar sostuvo: “Nosotros llevamos ya casi 7 años gobernando. Lo hicimos en la gestión anterior con un Gobierno de otro color político y lo pudimos hacer. Ahora, yo soy parte de este Gobierno, pero bueno, ha tenido estos inconvenientes que ha tenido y hay que salir”.

Y se refirió además a la decisión de elegir un superministro: “El Gobierno de San Juan tiene un grupo de ministros, ni súper ni nada. Cada uno es ministro y se encarga de su cartera, más allá de que se trabaje en conjunto. Yo entiendo que el Estado debe ser así, no compartimentos estancos, pero sí con un orden”.