En la mañana de este sábado, a 8 días de las elecciones provinciales 2023, el actual gobernador y candidato a un nuevo mandato por San Juan por Todos, en la subagrupación Vamos San Juan, Segio Uñac, analizó la actualidad, la campaña y se refirió a la llegada de referentes de la oposición a la provincia. En ese contexto, afirmó: "Veo con desagrado que referentes nacionales vengan a decirnos a los sanjuaninos qué hacer".

En primera instancia, en diálogo con el programa "A todo o nada" de radio Sarmiento, Uñac se refirió a las presentaciones en la Corte de Justicia sobre su candidatura por parte de la oposición. En ese sentido, indicó que, "la Procuradora dijo que el tema no es inherente a la Justicia Federal, por lo que no sé si la Corte se va a expedir. Entonces, alguien venía diciendo la verdad y alguien mentía. Yo no discuto las resoluciones judiciales, pero esto no es algo sobre lo que la Corte Suprema de Justicia se deba expedir".

Para continuar, se refirió a sus proyectos en caso de ser reelecto y afirmó: "Este nuevo mandato tiene que servir para consolidar el camino que venimos transitando con los sanjuaninos. Esta es la primera provincia con mayor destino de inversión pública, ea la mayor productora de pistacho, los índices en materia de turismo han crecido. Hemos crecido también en materia energética. Pero tenemos que ir por mucho más".

Y enumeró: "La modernización del Estado es necesaria, el ciudadano no debería moverse desde su trabajo o de su casa para hacer un trámite en el Estado. Tenemos que seguir fortaleciendo la producción en la provincia para mantener lo que hemos logrado, porque San Juan debe ser una de las provincias que más diversificó su economía en los últimos años".

Al mismo tiempo, resaltó, "yo recibí la provincia con 7% de desempleo y ahora está en un 2,9%, pero si vemos el contexto económico era mejor el de antes que el de ahora. Nosotros hemos generado transparencia, hemos generado empleo desde el Estado y hemos ofrecido herramientas al sector privado para tomar mano de obra".

Por otra parte, hizo referencia a las visitas y declaraciones de referentes nacionales de Juntos por el Cambio, entre ellos, Miguel Ángel Pichetto y Horacio Rodríguez Larreta. Al respecto, indicó que, "yo a Pichetto lo conocía pero no lo conocía en este rol. Pichetto tiene una confusión central del tema como le debe pasar a Larreta. No sé cuál es la autoridad de Pichetto para cuestionar a la Corte. Debería tratar de cuidar el vocabulario y los conceptos".

Y agregó: "Yo cuando he tenido que ponerme firme con propios y extraños, lo he hecho. He visto cómo funcionarios de la oposición vienen a decirnos lo que tenemos que hacer los sanjuaninos. Vienen a hablar de minería pero allá (por Buenos Aires) la niegan. Yo sé que el sanjuanino va a analizar eso. No nos dejan publicitar el vino y es una economía regional que nosotros trabajamos pero nos niegan".

Para finalizar: "Ellos pueden venir pero tienen que bajar la soberbia. Vienen a decirnos el camino de ruta que debemos seguir los sanjuaninos y yo veo con desagrado que referentes nacionales vengan a decirnos a los sanjuaninos qué hacer. Los candidatos de la oposición hablan a través de los candidatos nacionales y ellos vinieron a promocionar su candidatura, no la provincia de San Juan".