Cuando faltan apenas unas horas para que rija la veda electoral, de cara a las elecciones PASO 2023, el gobernador Sergio Uñac y precandidato a senador nacional de la lista Vamos San Juan, realizó un balance de las últimas semanas de campaña.

Destacó que fue una campaña tranquila en la que pudo visitar los 19 departamentos de la provincia, juntas departamentales, uniones vecinales y sedes de partidos socios del frente, que hoy forman parte del frente nacional Unión por la Patria, cuya fórmula a presidente y vice de la nación es Sergio Massa y Agustín Rossi.

“En las últimas semanas hablé con los sanjuaninos y con todos los dirigentes de la provincia, agradecí la tarea realizada, hice mi autocrítica, las más dura de todas porque soy muy exigente conmigo mismo; y también pedí disculpas por aquellas cosas que me faltaron o aquellas que no me salieron como lo había pensado. Fue un verdadero cable a tierra esta campaña. Ahora solo queda esperar con tranquilidad, sabiendo que lo dimos todo”, dijo Uñac.

También mencionó la visita a la provincia de Massa y Rossi, en plena campaña, destacando que fue un "guiño" para San Juan ya que no pudieron llegar a todas las provincias argentinas. Además, Massa llenó de elogios a la gestión de Uñac, y aseguró que quiere sanjuaninos en su gabinete.

“Creo que ha sido una buena campaña, donde todos han podido expresarse, y donde hubo respeto entre los candidatos del oficialismo y oposición, eso habla de que somos una sociedad madura políticamente”, aseguró Uñac.

Agregó que Vamos San Juan tiene los candidatos que los sanjuaninos necesitan en el Congreso Nacional y que confía plenamente en que el domingo todos votarán con la cabeza y el corazón, haciendo honor a los 40 años de democracia ininterrumpida en el país.



Ante la consulta por qué hay que cuidar a San Juan, como es su slogan de campaña, Sergio Uñac destacó que: "Hace casi ocho años comenzamos a poner en marcha un sueño, queríamos una provincia que de una vez por todas alcanzara protagonismo, que fuera pionera, una provincia líder en diversos sectores, activa, constructora, con políticas disruptivas, con revoluciones que cambiaran paradigmas. Hoy, con total tranquilidad podemos decir que lo logramos. Lo logró esta gestión de gobierno con planificación y buena administración, lo lograron los sanjuaninos todos, convencidos del vuelo que San Juan merecía".

Y agregó, "recibí una provincia con un modelo económico casi agotado, con esto me refiero a que San Juan era solo vitivinicultura y una incipiente minería, había que ampliar la matriz productiva, la minería carecía de licencia social, había que mejorar los servicios básicos, clarificar la relación con los municipios, continuar la política hidroenergética y con la obra El Tambolar. También había que trabajar la conectividad, éramos de las provincias menos conectadas. Todo esto en un escenario nacional con un presidente de otro color político.

"San Juan era una provincia terminal, San Juan no estaba en el mapa de la Argentina", dijo Uñac.

TODO EL MESNAJE DEL GOBERNADOR

Después de casi ocho años logramos la diversificación de la matriz productiva, el posicionamiento de San Juan en el mapa nacional; consolidar un modelo minero y a San Juan como destino de inversión minera. Trabajamos junto a las empresas mineras en reconstruir la licencia social, instaurando un nuevo modelo de desarrollo minero.

Todo esto se puede resumir en lo que denominamos Modelo San Juan: +inversión +empleo +más bienestar. Y nuestros indicadores económicos nos lo confirman: 3 % de desocupación, de las más bajas del país, aun sabiendo que hay sanjuaninos que no tienen trabajo, esa siempre será una cifra que duele.

La diversificación de la economía trajo el desarrollo del cannabis medicinal, ser líderes en el país en generación de energía solar, el desarrollo del turismo (vía eventos deportivos y culturales), avances en la industria textil, en la producción de carne, ser polo pistachero del país, primeros productores de tomate para industria, primeros productores de aceite de oliva, de pasas de uva, de uva de mesa, de semillas hortícolas, de cal, segunda productora de oro del país.

San Juan se convirtió en la provincia que más destina de su presupuesto a la obra pública, y gracias a esta política se construyó un número récord de hospitales en Capital, Rivadavia, Jáchal, 25 de Mayo, Calingasta e Iglesia; y otros dos en construcción.

La construcción de viviendas también nos puso en el podio nacional con más de 17.000 viviendas entregadas. En San Juan crece más la construcción de viviendas que la población, según el Censo 2022, la población creció 20 % y las viviendas 61 % en los últimos 10 años.

En 2023 San Juan logró posicionarse como la cuarta provincia en velocidad de navegación en internet del país. Acá se construye la Red Provincial de Fibra Óptica que permitirá contar con una red de alta disponibilidad en todo el territorio, favoreciendo la inclusión digital y el desarrollo socioeconómico y científico de San Juan.

En materia de seguridad, se avanzó y mucho en la inversión en tecnología y la consolidación del CISEM 911 como elemento central de política de prevención e investigación. En este marco, se sumaron nuevas cámaras a la red de monitoreo del CISEM y efectivos policiales.

Para ordenar el trabajo de los municipios, en 2019 entró en vigencia la Ley de Coparticipación, que permitió establecer con parámetros equitativos de distribución.

Una batalla cultural ganada fue la del deporte, entendido como base del desarrollo de la persona, y también como motor del desarrollo social y económico. Se puso en marcha la Revolución Deportiva. Y es honor enorme de todos los sanjuaninos que la provincia fuera designada como Capital Americana del Deporte 2024, otorgado por la Asociación de Capitales y Ciudades del Deporte (ACES), con sede en Europa.

Todo esto, y muchas otras cosas, solo fueron posible porque logramos trabajar todos juntos.

La vida y las circunstancias hoy me ponen en esta nueva senda, convencido de que seré un trabajador por San Juan desde donde me toque estar.

Aspiro se ser útil como senador en el Congreso Nacional para que estos logros que tiene hoy San Juan se sostengan e incluso se agranden, yo voy a trabajar por y para San Juan, quiero seguir cuidando a San Juan.

La política es consenso es dialogo, tengo un ejercicio de transitar por Buenos Aires, en todo este tiempo he conocido gente de la política y también del mundo empresario, del sector social, cultural, deportivo, y ese es un capital que voy a poner al servicio de San Juan.

Pero también hay una razón personal: hay un proyecto político, una visión, una idea de provincia que voy a seguir impulsando y cuidando desde el lugar que los sanjuaninos me otorguen.

Estoy convencido, porque lo hemos demostrado, que entre todos, más allá de las diferencias y más allá de los vaivenes que nos presenta la vida y la política, somos siempre capaces de sobreponernos a las dificultades, somos capaces de seguir juntos conquistando los sueños de todos.

Somos capaces y tenemos toda la fuerza y toda la energía de seguir buscando, desde el lugar que nos toque, las soluciones o las posibilidades de desarrollo en paz para todos los sanjuaninos, siempre poniendo un interés por encima de cualquier otro: el del San Juan.

Sé que el 13 cuento con los sanjuaninos que saben que siempre pueden contar conmigo, con mis limitaciones y con mis errores, pero con mis convicciones y con la escucha activa de las necesidades de todos los sectores de la comunidad. Para seguir poniendo a San Juan en lo más alto de nuestro país.