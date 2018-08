Durante la inauguración de una escuela en Chimbas, Sergio Uñac se refirió a la crisis que atraviesa la educación pública en materia económica y adhirió al reclamo por parte de la Universidad Nacional de San Juan, que ya lleva más de 30 días.

"Nos unimos al reclamo. Se sabe que es un tema que depende del presupuesto nacional. He estado reunido con el rector y es cada vez mayor el problema de financiamiento", aseguró el mandatario.

"Desde la Provincia no podemos hacer algunas cosas porque hay jurisdicciones donde no nos podemos inmiscuir, ni tampoco tendríamos los fondos para hacerlo, pero podemos realizar gestiones. La educación pública y gratuita ha sido de los grandes logros que ha tenido la Argentina desde hace muchas décadas, primero con la visión de Sarmiento de popularizar la educación y la cultura, yo humildemente agrego el deporte como complemento del desarrollo humano. Estos deben ser los pilares sobre los cuales se debe construir una sociedad y me parece que esta visión no es compartida por muchos en el orden nacional. "Yo no entiendo a este desfinanciamiento, como otros tantos que hay en obra pública", agregó.

El gobernador hizo hincapié en que "hay que educar y cuidar mucho a los alumnos pero el rector es inteligente y sabe cuál es el equilibrio que tiene que buscar y yo respeto mucho también la autonomía universitaria".