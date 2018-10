Enérgico. El palco oficial de las autoridades estuvo colmado con los referentes de los trabajadores de cada sector. Desde ahí, Sergio Uñac se dirigió a todos los presentes destacando la unión política del peronismo en San Juan.

En el Día de la Lealtad, el acto más caro para los sentimientos del peronismo, el presidente del Partido Justicialista y Gobernador, Sergio Uñac, arengó a la tropa para comenzar a trabajar de cara a las elecciones del año que viene. Además fue claro al expresar enfáticamente algo que ya viene manifestando desde hace algún tiempo: quiere que las elecciones locales sean separadas de las nacionales para poder discutir las necesidades de los sanjuaninos, sin que estas estén mezcladas con la política nacional. Es más, también le mando un mensaje a la oposición, al señalar que no busquen candidatos si no que generen proyectos políticos para que la población sepa "qué van a hacer con la agricultura, el turismo, la minería, el comercio y el apoyo del Estado a la obra pública", porque si no lo hacen "eso se convierte en una verdadera estafa electoral".



Las palabras de Uñac se dieron ayer en la sede del PJ y ante cientos de militantes que fueron convocados por la Confederación General del Trabajo (CGT), que conduce Eduardo Cabello, y las 62 Organizaciones peronistas, que dirige Juan José Chica. En ese marco, el mandatario no dejó pasar la oportunidad para deslizar críticas al Gobierno nacional al indicar que "cuando se privilegia la renta financiera por sobre las bondades de la renta productiva, evidentemente empieza a faltar el trabajo y las soluciones que generan grandeza a la patria y felicidad de nuestro pueblo".



El Gobernador eligió el día fundacional del peronismo para dar el "puntapié" para trabajar políticamente de cara al 2019. En ese marco, le dijo a la militancia que se prepare porque "con mucha seguridad o con grandes probabilidades, podemos separar las elecciones locales de las nacionales". De esa manera, los comicios provinciales caminan a desarrollarse en mayo o los primeros días de junio, por lo que las primarias serían en marzo mientras que el armado de frentes y presentación de candidatos, a principio de año.



Para Uñac es clave discutir el rumbo local dejando de lado la realidad nacional. Por eso dijo que "queremos tratar el caso San Juan, que quienes sean candidatos digan qué rumbo le quieren dar a la provincia".



Por otro lado, sostuvo que la realidad sanjuanina es diferente a la nacional y desplegó los logros obtenidos como la baja del desempleo y la pobreza, el sostén al sector privado con créditos accesibles, al igual que el mantenimiento del salario de los estatales con la aplicación de la cláusula gatillo.

Lima: "La crisis del PJ nacional es de conducción"



Son amigos y la confianza era tal que José Luis Gioja lo eligió como su vicegobernador en su primera gestión. Pero eso no ha impedido que Marcelo Lima, actual número dos de Sergio Uñac, le lance ayer un dardo al exmandatario, que hoy preside el justicialismo del país. "La crisis del PJ nacional es de conducción", remarcó Lima sin vueltas y sorpresivamente. Como contraposición, destacó que el peronismo sanjuanino, que encabeza el pocitano, "vive un momento de unidad".



El vicegobernador tiró la frase durante la mañana, en la previa del festejo partidario local por el Día de la Lealtad peronista y al ser consultado sobre los distintos actos justicialistas en todo el país. "El reflejo que no haya un solo acto tiene que ver con la crisis que hoy se ve en el justicialismo nacional. La crisis es de conducción, no es de identidad, de ideología ni de organización. El camino de la conducción es difícil, habida cuenta que el justicialismo siempre fue verticalista, pero se están alineando los planetas para que se pueda a partir de consensos necesarios para llegar a la unidad y ofrecer a la ciudadanía una alternativa", resaltó Lima.



No es la primera vez que Gioja recibe críticas a su conducción. En su visita a la provincia, el senador Miguel Ángel Pichetto, enlace en la Cámara alta con los gobernadores peronistas, había señalado que en su rol de presidente del PJ, "nunca trabajó por una idea de unidad y alentar la consolidación del peronismo". De hecho, le cuestionó que en la campaña electoral legislativa del año pasado pidiera el voto para Unidad Ciudadana, el frente que encabezó Cristina Fernández de Kirchner.



Ante la diversidad de actos justicialistas, Lima indicó que el PJ local debía hacer su propio acto, dado que "es una realidad distinta a la del país. En San Juan se vive esencialmente una unidad".