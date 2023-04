En el frente oficialista San Juan por Todos (SJxT), indicaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no intervendrá sobre si es constitucional o no la nueva candidatura del gobernador Sergio Uñac, en base al dictamen de la procuradora de la Nación, Laura Monti, quien opinó que tanto la demanda de la alianza opositora Unidos por San Juan (UxSJ), que lidera Marcelo Orrego, y la de su socio Sergio Vallejos se trata de procesos que resultan ajenos "al conocimiento del Tribunal". Sin embargo, Oscar Cuadros, abogado patrocinante de uno de los planteos, destacó que la fiscal indicó que el máximo tribunal judicial del país debe resolver si es competente o no y que, si bien la funcionaria judicial ha manifestado que no lo es, también señaló antecedentes, "iguales al actual", en que sí intervinieron. Por eso, Cuadros expresó que, "si estoy a los precedentes, la Corte va a entender en este tema y se verá qué decide".

El tema de los antecedentes empieza a jugar en las interpretaciones sobre cómo resolverá la Corte Suprema. En el uñaquismo explicaron que la procuradora, al mencionar los precedentes de Río Negro, La Rioja y Santiago del Estero, apunta a que las cuestiones de derecho público local lo deben resolver los tribunales provinciales, salvo que haya habido una violación flagrante a la Constitución o una interpretación claramente distinta a lo que plasmaron los constituyentes en la carta magna. En los casos de esas tres provincias, el máximo tribunal, al igual que Monti en dos de ellos, entendió que hubo inconstitucionalidades que llevaron a la inhabilitación de los gobernadores que iban por un nuevo mandato. No obstante, en el oficialismo resaltan que la situación de Uñac no coincide en nada con esos antecedentes, por lo que entienden que los supremos no tratarán las demandas.

El trámite que está llevando adelante la Corte Suprema es exprés, del tipo de una acción de amparo. El miércoles de la semana pasada, Cuadros, el jurista radical Ricardo Gil Lavedra y apoderados de UxSJ presentaron la acción declarativa de certeza, mientras que Vallejos y el abogado Christian Cao lo hicieron el lunes. En lo que es un paso formal, el máximo tribunal envió el expediente a la procuradora de la Nación para que opine sobre la competencia, es decir, si deben intervenir o no.

Así, Monti dictaminó ayer sobre las dos presentaciones. En su escrito sobre la demanda de UxSJ, remarcó que "dada la índole taxativa de la competencia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional y su imposibilidad de ser extendida por persona o poder alguno (...), opino que el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal". A su vez, destacó que la Corte Suprema "es el intérprete máximo y final de sus propios dichos y decisiones", por lo que de considerar que en las actuaciones "se configuran las extremas circunstancias allí evaluadas (relacionadas, en especial, con el sistema republicano de gobierno y la alegada violación del art. 5° de la Constitución Nacional), podría decidir la intervención procesal que considere pertinente". Argumentos que replicó en la presentación de Vallejos.

Tras el dictamen, desde el oficialismo sacaron un comunicado en el que indicaron que, "en el planteo de los apoderados de Orrego y compañía contra la provincia de San Juan por la candidatura de Sergio Uñac", la procuradora "ha dictaminado que, sin perjuicio, es la Corte Suprema la que decide cuándo intervenir", además de remarcar la postura de la fiscal de no intervención. De esa forma, comunicaron que "el organismo nacional avala la candidatura de Sergio Uñac a la Gobernación de San Juan".

Por su parte, Cuadros indicó que "el dictamen es el que esperábamos porque es el mismo de los casos anteriores: La Rioja, Santiago del Estero y Río Negro. En todos ellos, la Corte terminó haciendo lugar a la competencia originaria y diciendo que los gobernadores no podían ser reelectos". Así, indicó que la procuradora señaló que, "pese a lo que he opinado, han abierto la competencia y lo han hecho porque interpretan que hay una violación del régimen representativo republicano, con lo cual, la Corte dirá si es competente o no. Yo entiendo que sí y que va a resolver". En el uñaquismo aseguran que no lo hará porque no hay ninguna violación.

Santiago del Estero

El Tribunal Electoral indicó que el caso de Santiago del Estero "es un antecedente que no tiene similitud" con el de Uñac. Señaló que el santiagueño Gerardo Zamora pretendió una re reelección luego de que se declarara la inconstitucionalidad de una cláusula transitoria que establecía que su mandato en ejercicio al momento de una reforma era su primer período. Por eso, indicó que la Corte Suprema, "en síntesis, determinó que era ilegal desconocer la voluntad del constituyente".

Río Negro

El rionegrino Alberto Weretilneck intentó llegar a un segundo período de gobernador cuando ya había sido vice, pero la carta magna de esa provincia señala que, si el mandatario y su número dos han sido reelectos o si se han sucedido recíprocamente, "no pueden ser reelegidos para ninguno de ambos cargos". Así, el Tribunal indicó que "es un antecedente absolutamente inaplicable al caso" de Uñac. En UxSJ utilizaron los fallos de la Corte para impugnar al sanjuanino.