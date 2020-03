Autoridades. Tras la elección se definieron las máximas autoridades del Partido Justicialista. El presidente seguirá siendo Sergio Uñac, la vice primera será Daniela Rodríguez, esposa del intendente de Chimbas, Fabián Gramajo; y el vice segundo será Roberto Gattoni, actual vicegobernador.

El presidente del Partido Justicialista, el gobernador Sergio Uñac, hizo gala de su poder interno y logró la reelección al vencer por paliza al giojismo por más del doble de votos. De acuerdo a la información que manejaba la Lista Todos Unidos, el pocitano conseguía anoche el 68 por ciento mientras que la nómina que encabezó Juan Carlos Gioja, que tuvo a José Luis Gioja como impulsor y primer congresal, obtenía el resto. El aplastante triunfo del titular del peronismo local también se reflejó en los distritos, ya que tanto él como sus postulantes ganaron en las 22 Juntas Departamentales. Una victoria simbólica y de gran peso fue en Rawson, histórico bastión del exgobernador. Otro ejemplo fue que el uñaquismo arrolló en 121 de las 123 mesas.

De esa manera, Uñac seguirá al frente del peronismo por cuatro años, plazo que se estiró, dado que antes era de dos, debido a uno de los cambios que se introdujeron en la Carta Orgánica. Con su victoria, además, se aseguró el control mayoritario de los dos órganos partidarios: el Consejo (el cual presidirá) y el Congreso, una especie de legislativo. La lista giojista, al superar el 25 por ciento de los votos, obtuvo el 30 por ciento de la representación en dichos organismos.

En lo político, el pocitano barrió con el atisbo opositor y desafiante que esbozó el giojismo, por lo que queda en inmejorables condiciones para tallar casi con exclusividad en las decisiones partidarias, como el armado de la lista de diputados nacionales del año que viene, el próximo horizonte peronista. Además, con tamaño triunfo, redujo al mínimo cualquier impacto o cuestionamiento interno en lo que es la gestión provincial. Por el lado de José Luis Gioja, presidente del justicialismo a nivel nacional, la derrota pone en el tapete su continuidad.

El comicio se desarrolló con normalidad, salvo algunas escaramuzas propias de la tensión por la interna. El nivel de asistencia del electorado, cuyo voto era voluntario, estuvo en el orden del 40 por ciento de un padrón que orilla los 44 mil afiliados. En valores nominales, participaron 18 mil personas.

Desde las 8 hasta las 18, los afiliados se volcaron masivamente hacia la Lista Todos Unidos que lideró Uñac, al punto que obtuvo el 68,03 por ciento de los votos. La que encabezó Juan Carlos Gioja, alcanzó el 31,97 por ciento de los votos válidos emitidos, dijeron desde el oficialismo justicialista. El presidente del partido triunfó en todos los departamentos, en el que sobresalió Rawson, ya que es un punto neurálgico del giojismo. Tras los resultados, Uñac brindó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en la que destacó "el triunfo contundente" y agregó que "lo que se discutía no sólo era la conducción del partido si no el poder político de un Gobernador". No hubo reunión en la sede del Partido Justicialista, ya que desde la fuerza política determinaron que no hubiera convocatoria por la implementación del protocolo previsto para prevención del coronavirus. Tampoco hubo movilizaciones en los departamentos y el argumento que circuló fue para no herir susceptibilidades entre los compañeros peronistas y evitar cualquier incidente.

Uñac había convocado a las elecciones en enero, dado que los mandatos partidarios vencían en mayo, luego de una prórroga judicial en 2018. El pocitano iba encaminado continuar con su presidencia, que se inició en 2016, pero el giojismo quiso plantarse y buscó frenar la interna con presentaciones judiciales. Tras impugnaciones cruzadas a los candidatos de ambas listas, hubo acuerdo para ir y medir fuerzas en las urnas.

Paridad de género

En enero, Sergio Uñac propuso en el Consejo del partido la adhesión a la ley nacional de paridad de género. El Congreso aprobó el cambio y, además, estableció el principio de alternancia, esto significa que la distribución de cargos debe estar conformada entre hombres y mujeres de manera intercalada.

Control

40 Fueron los veedores judiciales que aportó la Justicia Federal con competencia electoral para el comicio. La Junta del PJ también dispuso delegados.