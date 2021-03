Ante la falta de novedades a nivel nacional sobre la suspensión, por única vez, de las Primarias, Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobernador Sergio Uñac indicó ayer que cree que habrá elecciones porque "así como en diciembre dije que era el momento propicio para suspenderlas, ahora digo que estamos muy al límite para cambiar las reglas de juego". En ese marco, apuntó que "me predispongo a que se realicen, manteniendo la idea de que no sería conveniente". Por otro lado, desde la Justicia Federal con competencia electoral confirmaron que están trabajando sobre la pauta que habrá primarias en agosto y que sumarán escuelas para garantizar las medidas de distanciamiento. De hecho, la provincia puso a disposición 52 establecimientos educativos más, lo que representa un 25 por ciento más de la cantidad que se usan hoy.

El mensaje del mandatario no es menor, ya que fue el primero entre sus pares que hizo pública su postura sobre la necesidad de suspender las PASO por el avance del coronavirus. Incluso, tras sus declaraciones, 22 de los 24 gobernadores apoyaron la medida y hasta se presentó un proyecto de ley en el Congreso. Esa iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados, de la mano del legislador tucumano Pablo Yedlin, pero, hasta el momento, no ha tenido tratamiento. Además, el hecho de que Uñac entienda que habrá primarias también es un mensaje para el Frente Todos y la oposición, que deberán iniciar su trabajar en ese rumbo. Incluso, ayer, el presidente del PJ local dijo que tanto oficialismo como oposición vienen dialogando políticamente, cada uno por su lado, de cara a los comicios legislativos.

Si bien se manifestó abierto a las PASO, mantuvo sus reparos, ya que insistió que será complejo llevar adelante la elección porque estarán "haciendo campaña con una segunda ola que es inminente, por lo que está pasando en Chile, Brasil y Paraguay".

Sobre el operativo electoral, el secretario de la Justicia federal, Edgardo Benítez, indicó que "hay una disposición nacional que establece que, para garantizar el distanciamiento, en cada establecimiento no puede haber más de ocho mesas. Si tenemos en cuenta ese parámetro, en San Juan necesitaríamos 92 escuelas más de las 211 que utilizamos en una condición normal. El problema es que esa disponibilidad no existe". Por eso, Benítez explicó que le planteará a la Cámara Nacional Electoral distribuir dos zonas de ocho mesas en las escuelas que permitan ingresos distintos para esos dos grupos. Además, confirmó que desde el Ministerio Educación de la provincia han ofrecido la incorporación de 52 escuelas más para la elección, aunque el funcionario indicó que "la idea es tomar lo que nos haga falta de ese número y no el total".