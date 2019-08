Festejo. La militancia del Frente Todos no pudo contener la emoción al conocer los valores del escrutinio provisorio. El salón de actos de la sede del PJ, sobre calle 25 de Mayo antes de Alem, fue el epicentro de los discursos. Varios funcionarios del Ejecutivo e intendente estuvieron presentes.

El presidente del Partido Justicialista local y gobernador Sergio Uñac, ya había comenzado a dar su discurso. Estaba destacando el resultado que obtuvo el Frente de Todos en San Juan cuando el candidato a diputado nacional por el espacio, José Luis Gioja, le dio la información. Incluso Uñac se sorprendió al ver los valores, al punto que por lo bajo le preguntó al legislador si eran datos oficiales. Tras la confirmación, el clima de la sede del Partido Justicialista explotó: lo que ya era un festejo se transformó en una fiesta. Con los 15 puntos de diferencia que marcaba la planilla, el mandatario le dijo a la militancia: "eso es lo que San Juan y el país se animan a construir, donde lo que tenemos en nuestro frente no es más ni menos que la grandeza de la patria y la felicidad de nuestro pueblo". La frase hizo que los gritos y las palmas no cesaran por varios segundos, algarabía que inmediatamente se transformó en el clásico cántico "vamos a volver". Es más, luego de los discursos, Uñac apuntó que la amplia diferencia "no sólo se va a mantener sino que hay muchas chances que se amplíe".



Ninguno de los que precedió al gobernador en el uso de la palabra, los candidatos Gioja y Graciela Caselles, había tenido la oportunidad de comunicar los datos oficiales del escrutinio provisorio. Por eso, para el caso del legislador que busca la reelección, utilizó parte de sus palabras para criticar a la administración nacional y a la empresa encargada de publicar los valores. Luego sostuvo que, de acuerdo a las cifras que ellos manejaban "hay esperanza de ratificar esta victoria el 27 de octubre y que sea realidad el 10 de diciembre".



Por otro lado, tanto Uñac como Gioja hicieron referencia al principal candidato opositor local y representante de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego. El presidente del PJ de San Juan dijo "hemos felicitado a quienes son nuestros adversarios circunstanciales y les hemos dicho que así se construye la democracia. Exponiendo ideas y expresándose para que, en conjunto, podamos construir una provincia distinta. Eso es mérito del oficialismo y de la oposición, más allá de las diferencias". En el caso de Gioja, el diputado ya había confirmado que hubo una comunicación telefónica con el santaluceño y que por eso "le mandamos un abrazo", aseguró. Por otro lado, dijo que el Frente ganó en casi todos los distritos "incluido Santa Lucía y Rivadavia, donde hemos salido primeros".



Quien también habló fue Caselles, presidente del partido Bloquista y candidata a diputada nacional. Con un discurso breve, la dirigente fue la encargada de encender a la militancia. Agradeció el trabajo de los fiscales y de los que acompañaron para lograr "una victoria contundente". Además dijo que "hay que triunfar el 27" y sentenció "chau Macri y chau especulación", frases que caldearon el ambiente.



El que no habló, pero sí estuvo presente, fue el tercer candidato de la lista, Gerardo Torrent. Al parecer estaba previsto que el funcionario de Hacienda hiciera uso de la palabra, pero por el horario, pasadas las 22, fue excusado por Uñac con una chicana "creo que con que hable un solo pocitano, basta". Por último, tras los discursos, el gobernador dijo que el resultado "es fuerte" y que "va a ser irreversible el 27 cuando lo podamos repetir".