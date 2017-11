Uñac participó este lunes en un acto de entrega de viviendas junto a autoridades provinciales y el intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja

El gobernador Sergio Uñac, tras entregar casas este lunes en la mañana, habló en rueda de prensa y, entre otros temas, se refirió a la carta de Julio De Vido desde la cárcel apuntando en duros términos a José Luis Gioja, diputado nacional por San Juan.

"Por supuesto que se tiene que investigar (la obra pública), todos los funcionarios públicos tenemos una iguales derechos ante la ley, como se investiga a cualquier ciudadano sobre un hecho menor también se nos tiene que investigar a todos quienes hayamos ejercido o estemos ejerciendo la función pública, digo a todos", apuntó el gobernador.

Y agregó que "hay que entender a esto como una situación delicada que está atravesando el exministro de Planificación y me parece que lo importante es que si tiene algo para denunciar, evidentemente que sea la Justicia la que pueda hablar".

"Me parece que ha llegado el momento en que los políticos debemos expresar menos y demostrar más, quien tiene que hacer este trabajo es la Justicia", dijo Uñac

El gobernador tildó este escenario de enfrentamiento entre De Vido y Gioja como "cuestiones que sorprenden y son lamentables" y que "los dirigentes políticos no estamos abonando la paz pocial, eso no quita que se tenga que investigar la obra pública no solo en San Juan sino en el país entero, debemos propender en que los actos públicos sean públicos".

Y sentenció sobre este tema "como Gobernador me queda poner todo a disposición, que se investigue todo lo que hay que investigar. Se refiere (De Vido) a una gestión pasada y esto motiva a algún tipo de investigación"

También, por lo escrito por De Vido, cruzó al exministro K por sus dichos sobre una supuesta interna en San Juan entre él y Gioja: "Acá no ha habido ninguna interna, acá hemos salteando el proceso electoral con una lista única".