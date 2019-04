Convocatoria. Según los encargados del Proyecto Argentina, Sergio Uñac tendrán un rol protagónico en las elecciones nacionales de este año. La charla con el mandatario duró poco más de una hora.

En una conferencia en Washington, Estados Unidos, frente a empresarios, analistas políticos y periodistas, el gobernador Sergio Uñac no descartó competir por el sillón de Rivadavia en 2023. La frase del mandatario fue contundente y se dio en el Wilson Center, en el marco del denominado Proyecto Argentina, en el que a través de una serie de charlas con diferentes protagonistas del país, incluidos gobernadores, referentes privados del Norte buscan conocer de primera mano la realidad del país y la posibilidad de inversiones. En ese marco, el sanjuanino habló sobre el futuro nacional y puso como único reparo a una eventual candidatura presidencial obtener el triunfo en las elecciones locales del 2 de junio y lograr una gestión exitosa en un posible segundo mandato. Además de opinar sobre temas políticos provinciales y nacionales, Uñac se explayó sobre la realidad económica del país y sobre el modelo sanjuanino que, frente a la dura situación económica nacional, "ha logrado un nivel de desempleo del 3 por ciento", según los últimos datos aportados por el Indec, recordó el Gobernador.



Al ser consultado, Uñac dijo que "no descarto ir por la presidencia en 2023" y aseguró que el presidente Mauricio Macri "no ha promovido acciones de incentivo al sector privado para que puedan invertir. Tenemos que salir de medidas que tienen un neto corte monetario para ir a iniciativas que tengan corte económico". Además apuntó que la administración nacional no da previsibilidad porque "no tienen un plan y hacen remaches a complicaciones que se le han presentado".



Por otro lado, volvió a sostener que Cristina Fernández no será de la partida electoral para estas elecciones nacionales, ya que su participación "va a ser aportar a la construcción de una opción donde ella pueda no estar como cabeza de lista". Incluso dijo que "no creo que las elecciones nacionales terminen con un balotaje entre Cristina y Macri", dado que hay factores electorales recientes "que han demostrado que los votantes buscan otra opción" como son los casos de Neuquén, Río Negro e incluso San Juan.



Sobre la economía local, dijo que el incentivo al sector privado ha dado como resultado, según valores que se van a dar a conocer en el corto plazo, que "San Juan ha crecido entre un 2 y un 2,5 por ciento en 2018, cuando en el país la caída ha sido del 3 por ciento".