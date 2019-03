Camisa blanca, pantalón de gabardina y con una sonrisa, el gobernador Sergio Uñac salió pasaditas las 9 a atender a la prensa local, que desde temprano hacía la vigilia sobre la calle Ángel de Rojas. El primer mandatario va por la reelección y el paso obligado son estas Primarias locales.

El pocitano se mostró de buen ánimo y repasó, a grandes rasgos cómo será la jornada. "Desayuné, voy a votar, pasaré por la casa de mi mamá, seguro vamos a comer bien", aseguró.

No recorrerá las escuelas, fiel a su estilo, por lo que no acompañará a otros precandidatos. En cuanto a cómo fueron las últimas horas, dijo que durmió "bien" y "mucho"; consultado sobre si tenía cábalas expresó que "no" y vaticinó una "gran participación popular".

Además, llevó tranquilidad sobre la jornada electoral: "Todo normal, tuvo comunicación con las autoridades y va todo bien, con algunas demoras", agregó.



En lo político, en medio de la veda, apuntó que "estamos definiendo el presente y el futuro" de San Juan.