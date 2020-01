Debido a una prórroga, los mandatos de las autoridades del Partido Justicialista vencían el 8 de mayo, aunque el presidente de la fuerza política, el gobernador Sergio Uñac, informó anoche que se confeccionó un cronograma electoral y que la fecha del comicio interno será el 15 de marzo. No fue lo único, ya que también anunció en la sede del peronismo que para la conformación del Consejo y el Congreso provincial y las Juntas Departamentales se cumplirá con la ley nacional de paridad de género, la cual establece una composición mitad y mitad entre hombres y mujeres, aunque no de manera intercalada. El pocitano destacó que, si no se cumplía con la normativa, se exponían a perder la personería política. Además, comunicó que se modificará la duración de los mandatos, ya que se pasará de dos a cuatro años, a tono con la Carta Orgánica nacional.

El anuncio se dio en el marco de una reunión ampliada del Consejo del PJ (el órgano ejecutivo) y fue una propuesta de su presidente, la cual será tratada el sábado por el Congreso (el ámbito legislativo). Por el peso de la conducción de Uñac, es un hecho que se aprobará tal cual fue promovida.

"Espero que sea un año en el que podamos trabajar codo a codo con el Gobierno nacional".

"El esfuerzo de ustedes interpretó que teníamos que seguir construyendo esta provincia". SERGIO UÑAC Gobernador y presidente del PJ

En el marco del calendario, se fijó el 14 de febrero como plazo límite para la presentación de listas para conducir el partido y las 22 Juntas Departamentales, ya que se cuentan las cuatro de Capital (Centro, Trinidad, Desamparados y Concepción) y las de los 18 departamentos restantes. Es una fija que nadie se animará a desafiar al presidente del partido, que además conduce la provincia. De hecho, Uñac resaltó que el objetivo es dialogar "para poder encontrar el acuerdo que permita la presentación de una sola lista por Junta Departamental y una sola en el contexto provincial". En ese marco, resaltó que "hay algunos conceptos básicos que vamos a repetir: que el intendente sea naturalmente propuesto a la presidencia de la Junta, salvo algunos casos particulares que hablaremos". Además, están los casos de departamentos que están bajo el mando de otras fuerzas políticas, aliadas y opositoras, como Iglesia, Angaco, Ullum, Zonda, San Martín, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio, en los que los titulares de las estructuras partidarias lo son a nivel político. En esos casos se verá si se anotan candidatos para una renovación.

Tras la elección del 15 de marzo, la proclamación de las autoridades electas se realizará el 23 de ese mes. Un cambio que anunció Uñac es que el mandato dejará de ser de dos años para pasar a ser de cuatro. El líder del PJ explicó que con las PASO y las generales de los comicios provinciales y nacionales, más los partidarios en un plazo tan corto, "estamos casi cuatro años en modo electoral y la sociedad pretende mayor trabajo institucional". Además, indicó que la propuesta es "acoplarnos a la duración de los períodos a nivel nacional".

El otro punto será el reparto igualitario entre hombres y mujeres en los cargos partidarios, aunque la ley no exige que sea de manera intercalada, como sucede en las listas de candidatos a diputados nacionales y senadores. El PJ era uno de los pocos, si no el único, al que le faltaba cumplir con la normativa.