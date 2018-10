El gobernador Uñac, junto al ministro Gattoni, estuvo reunido con el titular del BID, Moreno, en las oficinas centrales del organismo en Washington, en los Estados Unidos.

En un encuentro clave que el gobernador Sergio Uñac mantuvo ayer con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Moreno, el sanjuanino ofreció que el Gobierno sanjuanino acompañe con herramientas económicas o financieras al Gobierno argentino para la construcción del túnel internacional de Agua Negra, una obra estratégica en la que el Ejecutivo local tiene puestas todas las expectativas. Sucede que la Nación, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el estado general de sus cuentas, tiene limitada su capacidad de asumir nuevos endeudamientos y en ese marco la Provincia ofreció acompañamiento para evitar que el proyecto vaya a tener más demoras. Incluso se ofreció que, en el caso de que haga falta, la administración local pueda poner recursos para la devolución del empréstito.



"El BID ha valorado significativamente el gesto de la Provincia de acompañar y garantizar la continuidad del proyecto", dijo el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, quien acompañó al Gobernador en el encuentro con Moreno en las oficinas centrales del BID en Washington, en los Estados Unidos. Y explicó que es "debido a la condición de superávit y al equilibrio fiscal logrado en la provincia".



Al término de la reunión, Moreno, expresó que "el túnel de Agua Negra es una prioridad para la institución y representa un proyecto vital para la integración regional", y se mostró optimista y comprometido una vez más con la megaobra binacional.



El costo total de los trabajos están valuados en 1.500 millones de dólares que aportará el BID y que deberán devolver los gobiernos de Argentina y Chile, porque se trata de una obra binacional. Pero, en el medio, surgió la necesidad del Gobierno argentino de pedir auxilio financiero al FMI que, como una de sus exigencias, obliga a que la Nación no pueda tomar más deuda. Ahí surge el ofrecimiento del Gobierno sanjuanino de aportar hasta recursos de las arcas locales en el caso de que sea necesario. Si la provincia deberá o no poner recursos, en qué etapa o si solamente hará falta apoyo financiero, saldrá de nuevas reuniones que los funcionarios locales deberán tener con la Nación y de los vaivenes de la economía nacional.



Por ahora los funcionarios sanjuaninos se muestran optimistas, aunque respetuosos a la hora de adelantar tiempos. Ni Gattoni ni el gobernador Uñac quisieron ponerle fecha a la continuidad de la licitación, que viene sufriendo demoras por los inconvenientes económicos que ha tenido el gobierno argentino y por los cambios políticos que se han producido tanto de este lado de la cordillera, como en el vecino país. Gattoni fue muy prudente ayer al relatar lo ocurrido en EEUU, ya que no quiere tener inconvenientes con el macrismo, que deberá ser parte de las negociaciones.



Para llegar al ofrecimiento que realizó ayer el gobernador Uñac, primero puso estas herramientas a disposición de los presidentes Mauricio Macri y Sebastián Piñera, en el almuerzo de recepción que se le realizó al mandatario chileno en la Argentina en abril pasado. Lo mismo se hizo con el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y con el ministro de Obras Pública del vecino país, Juan Andrés Fontaine Talavera, en la VII Reunión de Intendentes Chilenos y Gobernadores Argentinos de la Frontera Común, que se desarrolló en Santiago a mediados de agosto. Según Gattoni, tanto la Nación como el gobierno chileno estuvieron de acuerdo con la iniciativa sanjuanina.



Este nuevo ofrecimiento se suma a otro que ya había realizado el Gobierno sanjuanino, de aportar, de hacer falta, una fracción del porcentaje de costos adicionales que eventualmente pueda llegar a tener la megaobra del túnel. Si bien el costo total de las tareas los financiará el BID, está la posibilidad de que pueden existir costos adicionales, que rondarían entre el 12 al 25%, aunque son cálculos relativos que se hacen en cualquier obra y todo dependerá del nivel de complejidad con el que se encuentren las empresas constructoras en el desarrollo de la obra.

Todas las gestiones del Gobierno local apuntan a evitar demoras en la construcción de la obra.

El proceso de licitación



Junto con las negociaciones para asegurar la financiación de los trabajos, avanza a paso firme el proceso de licitación de la megaobra. En ese marco, el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan), dispuso en una reunión en julio pasado no dar a conocer qué grupos de compañías atravesaron el proceso de precalificación. Fue porque el pliego de licitación no está terminado y es pieza clave en la instancia siguiente, en la que los que competirán para ejecutar los trabajos deberán hacer una propuesta técnica y otra económica.



Para concluir el pliego, una comisión especial de la Ebitan se reunió pocos días atrás con los nuevos integrantes, producto del cambio de autoridades del gobierno trasandino. Ellos están dando los últimos retoques a los pliegos, que tienen más de 4.000 páginas, y recién después se dará a conocer cuántos de los 10 consorcios que mostraron su interés para ejecutar la obra estarán en la competencia.