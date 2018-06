Camaradería. Los voceros del encuentro dijeron que la reunión fue corta, pero muy fructífera. Y que incluso planean hacerla cada tanto en distintos departamentos.

El encuentro fue corto y sirvió para bajar línea y dar tranquilidad a los jefes comunales. En Jáchal, el gobernador Sergio Uñac almorzó con once de los catorce intendentes que integran el frente Todos. Ahí les dijo que no es momento de hacer política, que trabajen para frenar las internas dentro de la fuerza y que se concentren en apuntalar la gestión municipal, además de pintar el panorama general de la economía del país, un requerimiento de los jefes comunales. Y, según un vocero improvisado, hubo un anuncio clave desde lo político: el PJ apoyará a los intendentes que pueden repetir mandato.



Las palabras del mandatario no son menores ya que se realizan en medio de un año clave en materia de armado político partidario, de cara a las elecciones generarles del 2019 y donde varios de los jefes comunales no pueden repetir mandato.



Quienes compartieron un breve almuerzo con Uñac fueron Cristian Andino, de San Martín; Franco Aranda, de Capital; Juan Carlos Gioja, de Rawson; Fabio Aballay, de Pocito; Mario Martín, de Sarmiento; Juan Carlos Abarca, de Albardón; Marcelo Marinero, de Iglesia; José Castro, de Angaco; Jorge Castañeda, de Calingasta; Fabián Gramajo, de Chimbas y el anfitrión Miguel Vega, de Jáchal. Según indicaron fuentes calificadas, al encuentro lo venían postergaron y aprovecharon la invitación del intentende del Norte y que Uñac viajaba a ese departamento para conversar a solas con él. El encuentro entre el mandatario y los intendentes oficialistas faltaron los jefes comunales de Valle Fértil, 25 de Mayo y Zonda.



En el entorno del mandatario coincidieron con los intendentes en tres puntos al menos: que se habló de la economía del país, que el gobernador les pidió meterse más en la gestión y que no son momentos de hacer internas. Un jefe comunal que no quiso ser identificado le dijo a este diario que, además de esas recomendaciones, el presidente del PJ les confirmó que la idea por ahora es apoyar las candidaturas de los jefes comunales que tienen oportunidad de repetir mandato, situación que trajo alivio a varios. Ese dato fue negado por miembros del Ejecutivo provincial, quienes también prefirieron el off.