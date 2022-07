Desde el lunes, los dueños de las llamadas microempresas (mipymes) podrán empezar a tramitar créditos blandos, a sola firma, por montos que van de 50 mil a 500 mil pesos en el Banco Nación para la compra de maquinarias y herramientas. La línea de préstamos cuenta con una suma total a distribuir de 500 millones de pesos y se logró luego de un acuerdo que firmó ayer el gobernador Sergio Uñac con el flamante ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli.

El financiamiento apunta a emprendedores a los que se les dificulta conseguir el acceso crediticio en el sistema bancario. Por eso, una facilidad que contempla el plan es que pueden obtener el préstamo a sola firma, con el DNI, sin la necesidad de una garantía hipotecaria o sociedades o fondos de garantías. Para ello, los interesados deben ser monotributistas o responsables inscriptos, con al menos 12 meses de inscripción en la AFIP. La tasa de interés es sumamente accesible, dado que está en el 20 por ciento anual, cuando la de mercado se encuentra cerca del 60 por ciento, contó Ariel Lucero, ministro de la Producción local, quien brindó los detalles de la medida. Así, destacó que el plazo de devolución es de 48 meses y que la cartera disponible ya está operativa, por lo que sólo falta que el Banco Nación comunique a la sucursal San Juan de su puesta en marcha, la que será a partir del lunes.

“Buscamos el desarrollo de los distintos sectores productivos con herramientas propias y de Nacion Ariel Lucero Ministro de la Producción

El convenio por la línea de créditos significó la primera reunión de Uñac con Scioli de manera institucional y en el marco de la gestión. Ambos se conocen y tienen buena sintonía, dado que el sanjuanino respaldó fuertemente la candidatura presidencial de 2015 del exmotonauta, quien cayó en el balotaje ante Mauricio Macri. Incluso, el ex gobernador de Buenos Aires se había "enfrentado" con el pocitano en un partido de futsal en la provincia y había concurrido a la Fiesta del Sol. A principios de junio, Scioli reemplazó en la cartera productiva nacional a Matías Kulfas y en el Gobierno local hay tranquilidad porque indicaron que el nuevo funcionario continuará con los programas que había implementado su predecesor.

Lucero explicó que los créditos servirán para la adquisición de maquinarias y herramientas para emprendedores que tengan, por ejemplo, taller de costura, taller metalúrgico o se dediquen a sistema de impresión o a la panificación, entre otros. La tramitación del préstamo se realiza en el Banco Nación, en el que, si bien no se exigirán garantías, pedirán las condiciones mínimas para un crédito, como que el interesado no tenga deudas por solicitar un préstamo en otra entidad. Luego del pedido en la entidad bancaria, el formulario va al Ministerio de la Producción, en donde llevan adelante un análisis de que los beneficiarios estén en condiciones de recibir el beneficio. Es decir, una verificación de que la persona que solicita el crédito lo utilice para la compra de bienes de capital con fines productivos y no para uso personal. Con ese aval, el expediente va a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la cartera productiva a nivel nacional, quien aplica un subsidio del 5 por ciento a la tasa de interés, dado que la original es de 25 por ciento. Así, la tasa final es del 20 por ciento.

Al encuentro entre Uñac y Scioli se sumaron intendentes locales, que habían estado reunidos con el ministro de Obras de la Nación, Gabriel Katopodis, con quien hablaron del programa Argentina Hace (ver recuadro).

Reparto

1.000 Es la cantidad de préstamos que se pueden otorgar si los interesados pidiesen el monto

máximo, que es de 500 mil pesos. Lucero indicó que los emprendedores solicitan la suma

acorde a la suma que después pueden devolver.

Tasa de interés

La tasa de interés de la línea de créditos del Banco Nación es del 25 por ciento. Sin embargo, la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa de la Nación subsidia cinco puntos, por lo que la cifra final es de 20 por ciento. La tasa de mercado está cerca del 60 por ciento. La provincia verifica que el interesado compre los bienes de capital para producción.

Gestión municipal

El Gobernador también mantuvo una reunión con el ministro de Obras, Gabriel Katopodis, quien, además, recibió a los intendentes Juan Carlos Quiroga Moyano, de 25 de Mayo; Jorge Palmero, de Albardón; Carlos Maza, de Angaco; Emilio Baistrocchi, de Capital; Jorge Castañeda, de Calingasta; Romina Rosas, de Caucete; Fabián Gramajo, de Chimbas; Jorge Espejo, de Iglesia; Miguel Vega, de

Jáchal; Armando Sánchez, de Pocito; Rubén García, de Rawson; Leopoldo Soler, de Ullum; Omar Ortiz, de Valle Fértil; Cristian Andino, de San Martín y Miguel Atampiz, de Zonda. Los jefes comunales presentaron proyectos para el plan Argentina Hace y consultaron sobre el avance de sus obras.