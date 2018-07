A pura marcha. Tras el cierre de Uñac, todos los dirigentes entonaron la clásica marcha peronista. Hubo señales de unidad en el peronismo rawsino.





El homenaje por un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón fue el escenario para que el gobernador y presidente del PJ local, Sergio Uñac, resaltara la construcción de un modelo y un liderazgo que desembarque en el Gobierno nacional, sin dejar de pedir una "autocrítica" para que el futuro proyecto justicialista sea "una herramienta de transformación". Si bien no lo mencionó en su discurso, la referencia apuntó al modelo kirchnerista, que en 2015 perdió las elecciones ante la coalición Cambiemos de Mauricio Macri. Justamente, la gestión presidencial fue objeto de críticas por parte de los otros oradores, a las que suscribió el mandatario.



La celebración, que solía realizarse en la mañana en Capital y por la tarde en Rawson, se unificó y se llevó a cabo en el último departamento. En tierras rawsinas se pone en juego en 2019 la sucesión de Juan Carlos Gioja y el encuentro de ayer brindó la imagen de unidad. Por el uñaquismo suena como candidato Pablo García Nieto, el titular de la bancada del PJ en la Legislatura, mientras que desde la conducción departamental hablan de proponer a un hombre de sus filas, aunque se están llevando a cabo las reuniones para lograr el consenso, revelaron fuentes partidarias.



Uñac fue el encargado de cerrar los discursos y sobre la doctrina peronista remarcó que "es necesario no olvidar ni una sola palabra de ese enorme compendio de principios que debe ser el marco que debe regular nuestro Gobierno. No debemos nunca confundir el crecimiento con el desarrollo. El primero tiene un claro concepto cuantitativo, de número, mientras que el segundo, un concepto cualitativo". En ese marco, indicó que "el enorme desafío será construir un modelo nacional, como lo hiciera Perón y Evita, que sea interpretado por todos los sectores sociales. Y deberemos encontrar a quien mejor lo sintetice y lo pueda expresar. Cuando hayamos cumplido esas dos condiciones, estoy seguro que vamos a recuperar el Gobierno nacional".

Lleno. El homenaje por un nuevo aniversario del fallecimiento de Perón se llevó a cabo en un lleno Centro de Convenciones de Rawson.

Pero además expresó que "siento la necesidad de que, través de una autocrítica, podamos generar este modelo y un nuevo liderazgo. Pero también podamos convertirnos en herramientas de transformación social y revolución productiva. Sólo la producción y no la renta financiera puede generar un sentido de bienestar a cada uno de los argentinos, recuperando los puestos de trabajo que se han perdido".



También resaltó que "en la provincia se ha logrado independencia económica. Eso nos ha permitido tener la soberanía política necesaria para decir no en la votación de algunos proyectos con los que no nos sentimos identificados".



El resto de los oradores incluyó al intendente rawsino, al vicegobernador Marcelo Lima y al diputado nacional José Luis Gioja, quienes cuestionaron la política económica de Macri.