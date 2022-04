En su discurso anual de apertura de sesiones el gobernador Sergio Uñac dio detalles del proyecto que modificará la ley de partidos políticos, y por el cual cual definirá el sistema de elección de candidatos de manera interna en los partidos y frentes electorales de cara al 2023.

De acuerdo a sus dichos, propondrá “ficha limpia” para quienes accedan a las candidaturas y pidió “discutir y enriquecer” las dobles candidaturas y las testimoniales.

“Los invito a debatir proyectos destinados a impedir que quienes sean condenados por delitos accedan a ocupar funciones públicas”, manifestó el gobernador.

Uñac descartó una especulación política en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en San Juan, tema que arrastró en el último tiempo críticas de la oposición y del giojismo, que en ambos casos terminó con presentaciones en la Justicia ordinaria.

“Propuse desde el inicio de la discusión de las PASO la necesidad de modificar el sistema electoral con la idea de simplificarlo. Expresé mi convicción antes de iniciar el proceso de las elecciones intermedias, pero también me expresé a partir de lo que entiendo era el sentir y parecer de una amplia mayoría que transmitía fuertes críticas al sistema vigente. Con estos antecedentes y a más de un año vista de una elección, es difícil entender esto como una especulación política. Algunos lo interpretaron así y respeto esa opinión, aunque insisto, esta postura no es coyuntural; me expresé públicamente en su momento y luego apoye el proyecto para su modificación”, justificó.

Más adelante detalló parte de lo que será la iniciativa que ingrese a la Legislatura. “Propicio el debate parlamentario de los proyectos que están en esta casa, destinados a impedir a quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas y de igual manera, los invito a discutir y enriquecer propuestas sobre cuestiones de ética política como las dobles candidaturas y las candidaturas testimoniales, mecanismos que han erosionado la relación representado – representante”, dijo.

“Que sea este cuerpo y en el marco del debate y el consenso el que establezca las reglas del juego democrático”, concluyó.