Los gobernadores peronistas y la CGT avanzan en proponerle al presidente Alberto Fernández que tome las riendas de la conducción del justicialismo nacional. El ofrecimiento se hará en el simbólico 17 de octubre, día de la lealtad peronista, y Sergio Uñac manifestó ayer que "es probable que pueda estar ese mismo día en Buenos Aires", aunque aclaró que aún no está definido. El mandatario local resaltó que "queremos expresar acompañamiento, gratitud y apoyo" al jefe del Estado nacional y que "hay una tradición que indica que si el presidente es del proyecto político del justicialismo tiene que presidir el partido. Es un hecho normal y natural. Pasó en San Juan, interna de por medio". Debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el PJ decidió prorrogar las elecciones internas para el 20 de diciembre.

La movida de líderes y referentes justicialistas y sindicales de otorgarle el mando del partido apunta a que Fernández obtenga una mayor fortaleza política. En sintonía con el Gobernador, el senador Rubén Uñac había manifestado que le gustaría que el presidente dirija el peronismo a nivel nacional. Según han informado medios nacionales, en la Casa Rosada la idea cayó bastante bien. Inclusive, contaría con el visto bueno de la vicepresidenta Cristina Fernández.

En el marco del 17 de octubre, Uñac explicó que están preparando la celebración local "sin actos masivos". Así, resaltó que habrá "pequeñas manifestaciones de grupos de personas controlados en cada uno de los departamentos. Podrá ser en plazas, en las Juntas Departamentales o en algún camping de algún sindicato". De esa forma, remarcó que "no queremos masividad porque la idea no es alterar los protocolos que han sido dictados por el Comité Covid-19". La movida en San Juan no sería la única, ya que Uñac manifestó que "se va a replicar en todo el país".