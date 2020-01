Luego de arribar el jueves y cenar a solas con Sergio Uñac, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, cumplió ayer con la formalidad de saludar protocolarmente al sanjuanino y a gran parte de su gabinete. El diplomático, a quien le falta que el Senado le apruebe su pliego, no habló con los periodistas y el vocero del encuentro fue el ministro de Educación, Felipe De los Ríos, quien destacó que "el Gobernador presentó como tema prioritario para San Juan al Túnel de Agua Negra, porque involucra un cambio no sólo económico para el Corredor Bioceánico sino también aspectos culturales y turísticos para la región". A través de la red social Facebook, el mandatario provincial resaltó que "tenemos plena confianza en que tu capacidad y trayectoria en las relaciones internacionales pondrán al Túnel entre las prioridades de la relación bilateral argentino-chilena y que, este hecho, se traducirá en un hito histórico en la integración y hermandad de nuestros pueblos".

Pese a haber tenido asegurado un crédito de 1.500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de haber avanzado en la etapa de precalificación de empresas interesadas en su construcción en la gestión macrista, el paso internacional se frenó en la fase de licitación. En el proyecto existen informes técnicos y económicos sobre la megaobra, pero autoridades chilenas cuestionaron el monto de la inversión y en el Gobierno sanjuanino señalaron que en la administración nacional anterior no hubo gestión política para destrabar el tema. Por eso, De los Ríos señaló que "es un trabajo importante el que va a tener que hacer Bielsa para poner en valor esta obra para Argentina y Chile". En ese marco, resaltó que "el camino es cambiar de pensamiento un prejuicio que tiene el país trasandino, que se ha instalado desfavorablemente con respecto a la construcción de esta obra". El titular de la cartera educativa explicó que "la inversión que tiene que hacer tanto Chile como Argentina no es menor. Recordemos que en el país trasandino cada familia tiene una situación compleja y esto hace que los prejuicios estén planteados en esa línea de pensamiento. El Estado invierte en una obra que, lógicamente, los efectos no se van a ver en el corto plazo sino a través de un largo tiempo. Y la realidad de la familia chilena la tiene ahora".

Así, De los Ríos indicó que "la mirada que tiene el embajador sobre el país trasandino lleva a pensar en un buen futuro para Argentina y San Juan".

La agenda incluyó una recorrida en helicóptero de Uñac y Bielsa por los diques Ullum, Punta Negra y Caracoles.