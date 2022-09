Este viernes el gobernador se reunió con los intendentes de los distintos departamentos para firmar convenios de pavimentación de calles y el gran ausente fue el jefe comunal de Rivadavia, Fabián Martín.

El propio Sergio Uñac lo recalcó en su presentación pero luego justificó el faltazo de Martín. "Falta un municipio, que es Rivadavia, pero hablé con el intendente y el tenia predisposición en hacer inversiones en otras áreas y no en pavimento, por eso es que no está acá, pero no hubo exclusión, sino que hubo absoluto consenso", dijo el mandatario provincial.

La relación entre el municipio del Oeste del Gran San Juan y el Gobierno quedó debilitada luego de la polémica que generó la cena para agasajar a los maestros en Rivadavia y el reclamo de Juntos por el Cambio por los eventos que realiza la provincia.

Es más, ayer el presidente del Concejo Deliberante, Juan Cruz Córdoba, confirmó que los fondos para el festejo de los docentes provinieron de las arcas comunales y sugirió que se trataron de recursos que tendrían que haber sido destinados a obra.

En cuanto al anuncio del pavimento, el total del monto destinado es de 3.040.743.974,00 y la provincia aportará 1.520.371.987,00. A continuación, la cifra que le corresponde a cada departamento.