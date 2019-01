La sorpresa al filo de terminar el plazo para inscribir listas de candidatos para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) la dio la Cruzada Renovadora cuando referentes de ese histórico partido provincial anunciaron que se retiraban de la coalición San Juan Primero. Esa maniobra dividirá en al menos cinco a los votantes que, por uno u otro motivo, no eligen al oficialismo. Si bien el caudal de votos de esa fuerza política no es abrumador, contribuye a un panorama ya muy fragmentado que es el que domina a la oposición sanjuanina desde hace varias elecciones. Por el lado del oficialista frente Todos, hay dos datos llamativos: el primero y más visible es que el gobernador Sergio Uñac pondrá a cuatro de sus ministros (casi la mitad sin las Secretarías de Estado) para distintos lugares de las listas de candidato. Y lo segundo y más importante es que eligió a su hombre de mayor confianza en el Gobierno, Roberto Gattoni, como precandidato a Vicegobernador. Con esa decisión más de uno en el peronismo provincial jura y perjura que Uñac está empecinado en ganar bien en la provincia para luego reclamar algún lugar en la -por ahora- dispersa oposición nacional. Si eso ocurriera, Gattoni es su mejor rueda de auxilio en San Juan, y todo el peronismo lo sabe y se ordena en esa línea. En el caso de Con Vos, el frente de Marcelo Orrego, resaltan el dominio de Producción y Trabajo, lo mal que le fue a la UCR y la habilidad del santaluceño para captar algunos peronistas enojados.



Hasta ahora, todos los trámites referidos al calendario electoral se vienen cumpliendo con normalidad. Los partidos y frentes anotaron sus candidatos en cada junta electoral y ahora deberán esperar a que el Tribunal oficialice las listas, el 24 de febrero. Ese mismo día empezará la campaña electoral hasta el 29 de marzo, cuando comenzará la veda para, finalmente, llegar a la votación de las PASO el 31 de marzo. Para lograr estas fechas el Gobierno provincial cambió la legislación que regía hasta el año pasado, lo que es atribución, según la Constitución, del titular del Poder Ejecutivo.



El uñaquismo modificó el calendario con la idea de hacer una buena contienda electoral en San Juan que posicione al Gobernador al menos entre quienes tendrán voz o voto a la hora de elegir candidatos a Presidente y Vicepresidente. La jugada se permite, ya que la contienda local no tiene nada que ver con la nacional y la fecha límite para la presentación de listas a las PASO nacionales del 11 de agosto es el 22 de junio, exactamente 20 días después de la elección general en San Juan. Uñac ha dicho varias veces que su elección es en San Juan y que por ahora es su único objetivo, aunque no le rehúye a la chance nacional.



El sanjuanino tiene buenas migas con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, quien aparece con algunas chances de encarar un "proyecto de transición", como le han dado en llamar desde algunos sectores del peronismo e incluso el propio Uñac en una entrevista con este diario en diciembre del año pasado. Lavagna ha puesto como condición ser el candidato del consenso, aunque eso parece bastante difícil ya que tanto Juan Manuel Urtubey como Sergio Massa no desisten de sus candidaturas. Uñac y Lavagna han mostrado muchas coincidencias, a punto tal que el diario Clarín reprodujo supuestas manifestaciones del exministro en una reunión de empresarios, donde habría dicho que Uñac sería el mejor candidato del consenso que el peronismo le pudiera dar. El armado de las listas en San Juan, aseguran en el PJ, es consecuente con la estrategia de las fechas.



Uñac eligió a Gattoni para que lo secunde en la Vicegobernación, lo que revela que está pensando en su chance nacional, ya que el veterano hombre de los números viene trabajando con los Uñac desde que Joaquín -padre de Sergio y Rubén- fue intendente de Pocito y es de los pocos a quienes Uñac podría delegar responsabilidades como la gobernación. Como no quiere regalar votos, puso al ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi para intentar reunir los sufragios capitalinos en riesgo. Además, eligió a Alberto Hensel, de Minería, para encabezar los proporcionales. Lo que no es poco, ya que Hensel comanda un área clave dentro del organigrama provincial (ver página 3). Es decir, todos movimientos arriesgados para ganar de manera holgada.



Opositores



La candidatura a gobernador de Marcelo Orrego estuvo atada a una decisión que comunicó hace varias semanas: el armado completo le corresponde a él, y así se cumplió: en las candidaturas departamentales dominan los integrantes de Producción y Trabajo, lo mismo que en la lista de diputados proporcionales donde se guardó los primeros cuatro lugares, le dejó al PRO el quinto y le arrebató a la UCR la chance de sostener la única banca que tienen en la Cámara de Diputados (ver página 4). Aunque llamó la atención que le permitiera a ese partido abrir internas en Capital, con Martín Sassul y en Rivadavia con la histórica Delia Papano. Orrego ha logrado también acarrear algunas segundas líneas enojadas con el PJ, como en Chimbas con César Jofré y Carlos Mañé, por ejemplo, lo que le puede redundar en una interesante cantidad de apoyos.



Por el resto, a San Juan Primero, el frente de Martín Turcumán, le costó cerrar la lista de diputados, aunque lograron armar en los 19 departamentos, lo que no es poco. Después, Dignidad Ciudadana, Cruzada Renovadora, la Nueva Izquierda, el Partido del Trabajo y el Pueblo, no lograron armar solamente en todos los distritos (ver página 6). Hasta anoche Nueva Dirigencia, de Marcelo Tejada, no lograba reunir candidatos suficientes como para presentarse. Si todo queda como hasta el cierre de esta edición, la oposición irá más fragmentada de lo que se pensaba y bastante más de lo que ocurrió en la elección de 2015, donde se dividieron en tres frentes electorales y dos partidos.

IMPUGNACIÓN

Aún sin resolución

El frente Todos impugnó la lista de Martín Turcumán, San Juan Primero, y ahora tiene que resolver la Justicia. Fuentes del partido del empresario dijeron que estaban pensando en cambiar esa denominación, para no tener inconveniente alguno.

LISTAS

MUJERES

Nueva Izquierda encabeza lista con mujeres Mary Garrido y Nancy Avaro. La Cruzada propone a Nancy Avelín como candidata a gobernadora. Y hay dos candidatas a vice más: Susana Laciar -Con Vos- y Federica Mariconda -San Juan Primero-.