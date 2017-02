El primer mandatario provincial, Sergio Uñac, dialogó con Diario del Mediodía, que se emite por Radio Sarmiento y se refirió a los dichos que tuvo la vicepresidente Gabriela Michetti sobre atraer a ciertos funcionarios de otros partidos políticos.



En este sentido, el gobernador sostuvo que es muy respetuoso con la figura de Michetti pero que no se irá del Partido Justicialista. "No he visto la nota pero me han comentado. Yo soy de Boca desde chiquito y no pienso cambiarme la camiseta. Imaginate si hablo así de fútbol, cómo debo pensar por el Partido Justicialista", relató.



Sergio Uñac: "Mi partido me dio la posibilidad de ser lo que soy, es imposible sumarme al PRO” pic.twitter.com/MQFvYwDZHX — Diario de Mediodía (@diario_mediodia) 15 de febrero de 2017

Con respecto a que si los comentarios de la vicepresidente lo perjudican, explicó: "No es un hecho perjudicial. Siempre es bueno que a la provincia la mencionen. Cuál es el peor castigo, que te olviden".



Uñac remarcó que no piensa cambiarse de partido "porque lo que tengo es gracias al Justicialismo".



Las frases más importantes de Sergio Uñac



"Vamos a tener que pelear por la Coparticipación provincial por supuesto pero es importante que se dé ese debate".



"La nueva ley de coparticipación tiene que tener el aval de todas las provincias, si una no firma, se cae el acuerdo. A nosotros no nos tienen que tocar nada para estar conformes".



"Debemos pasar de un federalismo demandante, donde Nación acumula recursos y las provincias demandas, a un federalismo más concurrente".



"En paritaria, tenemos que ver que se cubran los porcentajes de inflación que van a haber durante el año. Los índices que nosotros hemos visto hablan de un 17 por ciento".



"Debemos ser realistas, la economía no está con tanta fuerza, por ende el consumo no es bueno y eso repercute en la inflación".



Escuchá la entrevista completa: