Después de que ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación impidió que el actual gobernador Sergio Uñac sea candidato por una nueva gestión y de que hoy el Tribunal Electoral oficializara las elecciones para el próximo 2 de julio, el Mandatario provincial se refirió al tema y nuevamente criticó el fallo, aunque sostuvo que lo acatará. En torno a la nueva fórmula de la subagrupación Vamos San Juan, confirmó que Cristian Andino seguirá siendo candidato a vicegobernador. De ese modo, sigue sonando con fuerza que, tal como adelantó DIARIO DE CUYO, el nuevo aspirante a la gobernación sería su hermano, Rubén Uñac, actual senador nacional.

"Andino continúa como candidato a vice porque el cargo aludido es el del candidato a gobernador, si cambia el orden de la fórmula, todos tendrían la posibilidad de hacerlo. Esto es una suspensión de unas elecciones que estaban en curso. Hay un solo cargo aludido. Con Cristian tenemos la mejor relación, esta mañana hemos estado conversando. Cristian es un gran intendente y un gran candidato a vicegobernador", comentó en rueda de prensa Uñac.

Y en torno a la medida de la Corte, afirmó: "Lo importante es que ya tenemos certidumbre. Ya se expresaron. Se terminó. Yo lo que pretendía es que la Corte no solamente me asustara con una cautelar sino que firmara una sentencia definitiva y así fue. Como ciudadano y como hombre de derecho voy a acatar el fallo, no lo comparto. El fallo que ha motivado mi inhabilitación tiene una clara connotación política. Hasta el mismo fallo dice que, 'el Tribunal Electoral provincial hizo una interpretación textual'. Es lo que se debe hacer de una Constitución, las constituciones están para respetarlas, no para interpretarlas de una u otra manera. Ellos opinan sobre la periodicidad que establece el artículo 5 de la Constitucion Nacional, que además, no establece eso. O sea, el fallo es discutible obviamente, pero este capítulo se cierra. Ya estoy inhabilitado y el Tribunal Electoral ya ha dado una nueva fecha de elecciones que es el 2 de julio y tengo un plazo de cuatro días para buscar reemplazante".

En ese contexto, indicó: "No es fácil tomar una decisión, voy a acelerarlo, pero tengo cuatro días. Hoy, lo importante no es un candidato. De hecho, lo importante no he sido yo, lo importante ha sido este grupo humano que le ha dado a la provincia de San Juan tanta visibilidad que al final, por lo menos a mí, me terminó jugando en contra. Porque el la Constitución Provincial me permite presentarme, pero la Corte, no".

Y expresó: "Yo a Buenos Aires he ido siempre a pelear, hay otros que van a buscar aliados para ver cómo interfieren en un proceso electoral. Yo nunca judicialicé ningún hecho de política ni he motivado a nadie a hacerlo. A la notificación, otra vez me la hicieron por los medios. Yo estaba en Buenos Aires y me enteré de esto. Era algo que esperaba, lo que necesitaba es que la Corte se expidiera. Tuve la prudencia suficiente para esperar los plazos para esperar los plazos que la Corte se tuvo que tomar para firmar un sentencia que es caprichosa y con connotaciones políticas, pero que yo voy a acatar".

Para finalizar, respondió a la consulta sobre la posibilidad de buscar un cargo nacional. “No es seguro y tampoco descarto nada. Hoy le tenemos que dar continuidad a este proceso, qué es lo que vaya a hacer mi persona es irrelevante”, indicó Uñac.