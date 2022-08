Luego del pedido de algunos gremios del sector estatal, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, se refirió a la posibilidad de la reactivación de la clausula gatillo y la descartó. "Lo discutiremos cuando esté consumido todo el aumento", afirmó. Además habló sobre el paro docente al que Udap está convocando para el próximo miércoles.

"No, no estamos pensando actualmente en activar la cláusula gatillo. Hemos hecho un gran esfuerzo y discutiremos esto cuando esté consumida la totalidad el aumento. El presupuesto no es elástico, es único, se establece una vez al año, cuando se establecen además partidas para cada una de las obligaciones que tiene el Estado. Pagar salarios es una gran obligación del Estado para 43 mil trabajadores, pero no es la única obligación", afirmó el Mandatario en rueda de prensa este lunes por la mañana.

Y explicó: "Si hablamos de población económicamente activa, que son todas las personas que trabajan en la provincia, son aproximadamente 350 mil. Entonces, lo que hay que hacer son grandes esfuerzos para lograr los equilibrios necesarios y no destinar todo a un mismo sector. Cuando esté avanzado, vamos a hablar. Yo lo veo anticipado hablar a esta altura de esto".

En medio de sus declaraciones, Uñac se refirió además al nuevo paro docente. "Nosotros siempre tratamos de evitar que los paros se desarrollen con carácter solidario. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, y cuando digo 'nosotros' hablo de todos los sanjuaninos, para poder superar en varios puntos la inflación obtenida hasta el momento. Pero, bueno, conversaremos con los distintos sectores para ver cuál es la posibilidad de seguir impartiendo educación. Siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Hubo un momento de tensión, hay que reconocerlo, pero a partir de ahí seguimos conversando con todos los sectores. La intención es buscar que se reconozcan los esfuerzos que hacemos todos los sanjuaninos", sostuvo el Gobernador.

Y cerró: "Es verdad que es una jornada nacional. Es verdad también que les deben haber pedido solidaridad. Pero la idea es que podamos superar esto de la mejor manera, teniendo en cuenta el esfuerzo que hemos hecho hace algunos meses".