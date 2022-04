Lo hizo sobre el final de su discurso, casi como un apartado, y luego de haber dado un detalle minucioso de los logros obtenidos el año pasado y los proyectos previstos para este 2022. Incluso preparó el terreno al manifestar "antes de finalizar me voy a detener en un tema que hace a la vida democrática de los sanjuaninos". Con esa frase, el gobernador Sergio Uñac sorprendió a los diputados provinciales, y personalidades invitadas, al meterse de lleno en el terreno político y solicitarle a los legisladores que debatan para generar las "reglas de juego" que serán utilizadas en las próximas elecciones provinciales. Los cambios a los que apuntó Uñac fueron tres: definir un sistema para la elección de candidatos dentro de los partidos políticos, necesario tras la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); legislar para impedir que personas condenadas por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, sean candidatos a cargos electivos y ocupen funciones públicas; y promover cambios para evitar las dobles candidaturas y testimoniales. La oposición se mostró dispuesta para los dos últimos, pero se opuso al primero por existir acciones judiciales, de la que esperan resultados.

La sorpresa fue tal entre los legisladores que, en el caso de los opositores, comandados por el diputado nacional Marcelo Orrego, se mostraron reacios a dar una opinión inmediatamente después de que el gobernador cerrara su discurso. Incluso, se recluyeron a puertas cerradas en una reunión de la que participaron los diputados que integran Juntos por el Cambio y referentes de los departamentos que estaban presentes, como el intendente de Rivadavia, Fabián Martín. El cónclave duró una hora.

Sobre las propuestas electorales, y ante la prensa, Uñac manifestó que "hemos dado un paso más solicitando que podamos impedir la presentación, tanto a cargos provinciales y nacionales, las dobles candidaturas y las testimoniales que erosionan la relación con la sociedad". Esto es, que un candidato no juegue a dos puntas, por ejemplo, que se presente para cargo provincial, como candidato a gobernador y también a un puesto nacional, como senador, siempre y cuando los comicios locales y nacionales sean en conjunto o cercanos en el tiempo. En el caso de las testimoniales, que aquel que ya ocupa un cargo, no compita por otro de menor categoría, a sabiendas de que no lo ocupará si es electo. A su vez, en su discurso, el mandatario dijo "los invito a debatir proyectos destinados a impedir que quienes sean condenados por delitos accedan a ocupar funciones públicas".

Como vocero de la oposición, Orrego se mostró a favor de una negativa a dobles candidaturas y testimoniales aunque puso un reparo "hay que ver si coinciden los procesos electorales". En esa línea dijo que "si los comicios provinciales y nacionales son en conjunto, me parece bien, yo comparto que si una persona es candidata a gobernador, no puede ser candidato a diputado nacional o a senador". Mientras que abrió la puerta para el caso de que las elecciones sean divididas. En el caso de la inhabilitación para competir por un cargo a un condenado, dijo estar a favor al decir "bienvenido sea estamos hablando de un proyecto que es beneficioso para la sociedad". Por último, puso quejas para un cambio en el sistema electoral al manifestar que "no avalamos ningún otro mecanismo, hasta tanto la Justicia resuelva la acción de nulidad e inconstitucionalidad que hemos presentado" contra la eliminación de las PASO.



"Valoremos lo alcanzado porque no es el logro de un gobierno sino el de una sociedad. Miremos el entorno para que dimensionemos lo lejos que hemos llegado y, fundamentalmente, sigamos trabajando juntos porque los sanjuaninos tenemos muchas coincidencias. Los invito a entender la provincia como un conjunto".