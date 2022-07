Luego de que la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunciara este lunes el nuevo plan económico que llevará adelante el Gobierno nacional, el gobernador Sergio Uñac le dio su visto bueno a las medidas y contó que luego de la conferencia de prensa analizó los distintos temas junto a la ministra de Hacienda local, Marisa López.

"Me parecieron bien los anuncios y luego han tenido una pequeña calma los mercados. La ministra ha definido dos o tres cosas que son básicas, como ingresos al Estado cuando no está justificado porque no producen ningún beneficio, también el equilibrio fiscal. Aunque parezcan muy comunes, no se vienen cumpliendo algunas medidas", dijo el mandatario provincial.

En ese sentido, Uñac dijo que "ahora hay que dejar que corra el tiempo y esperar los resultados que definiio la ministra, que por cierto tiene una gran experiencia. Tenemos que apostar todo a estos cambios".

Además, se refirió a la segmentación de tarifas y sostuvo que "los aumentos por las dudas no son buenos, pero si puedo pagar tarifas normales, sin subsidio, debo pagarlas".

Los anuncios de Silvina Batakis

- Las cuotas presupuestaria mensuales que el Ministerio de Economía otorga va a ser solamente acorde con la proyección de caja real. “No vamos a gastar más de lo que tenemos”, dijo Batakis.

- Se mantienen las metas del acuerdo del FMI. “Es un acuerdo que firmamos como Estado y que tenemos que cumplir”, dijo la funcionaria.

- Tasas de interés por encima de la inflación para la deuda del Tesoro: “Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés en sentido real positivo”, dijo Batakis.

- Creación de un comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana en Pesos.

- Se modifica la Ley de Administración Financiera. Todas los ministerios y empresas del Estado tendrán que trabajar en la eficiencia en sus gastos. Un sistema de cuentas únicas para que todas las erogaciones en efectivo salgan de una caja central. Se espera generar ahorros de $600 millones.

- También se va a congelar el ingreso de personal al Estado, ampliándose a todos los organismos descentralizados, no solo en la administración central.

- Se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía, a fin de homogeneizar las valuaciones, hoy distintas según las provincias.

- Cronograma de emisión: se va a respetar el cronograma establecido.

- Tipo de Cambio: entienden que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio, por lo que no ven necesidad de que haya movimientos.

- En materia energética: Se abrieron los sobres de licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. El viernes 15.07 va a estar disponible para toda la población el formulario para la segmentación de las tarifas.

- Se va a reglamentar el tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos.