El gobernador Sergio Uñac estuvo este lunes en la mañana entregando viviendas en el departamento Albardón y se hizo lugar para hablar con la prensa y entregar algunas definiciones sobre varios temas de coyuntura, locales y nacionales.

El también electo senador dijo que, de cara al balotaje, la campaña se está enfocando en tratar de llegar a la mayoría de los sanjuaninos a través de dirigentes como los de las uniones básicas, juntas departamentales e intendentes.

"Me parece que un país previsible es lo que intentamos nosotros plantear sobre la base de educación pública para todos, salud pública, que es lo que tenemos, tratando de mejorar, y no involucionar pasando desde una salud pública a una salud privada, de una educación pública a una educación privada, porque además el común de los argentinos no lo va a poder pagar", apuntó.

Y agregó, "ahora vemos algunos cambios, vemos que sobre la marcha van cambiando las propuestas originales... bueno, somos respetuosos de eso, pero nosotros seguimos siendo lo mismo, diciendo lo mismo e intentando que a partir del 10 de diciembre, con la presidencia de Sergio Maza, podamos consolidar lo construido e ir por las cosas que nos faltan".

También el pocitano habló de las recientes vacanates del Tribunal de Cuentas (presidente, vice y vocal) donde el Ejecutivo deberá proponer los nombres y lograr la aprobación de Diputados, algo que se espera ocurra este mismo mes antes del cambio de Gobierno; "se va a concretar en las próximas sesiones con seguridad, pero no hay definiciones de nombres todavía".